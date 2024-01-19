Нынешняя ключевая ставка, установленная Центробанком, отвечает реалиям сбалансированной денежно-кредитной и финансово-экономической политики. Об этом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил RTVI для программы «Что это было».

«Ключевая ставка Центрального банка отвечает именно тем самым реалиям сбалансированной денежно-кредитной и финансово-экономической политики. Для того чтобы, с одной стороны, процессы инвестиционной активности и бизнес-климата были приемлемыми и конкурентоспособными, и, с другой стороны, чтобы не позволить раскручиваться инфляционной спирали», — сказал замглавы Минэкономразвития.

Летом 2023 года Центробанк пошел на ужесточение денежно-кредитной политики для «стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». В июле ключевую ставку подняли до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%, в декабре — до 16%.

На фоне последовательного повышения ключевой ставки ЦБ указывает, что инфляционное давление остается высоким. По оценке Росстата, инфляция в России за 2023 год составила 7,42%.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 16 февраля 2024 года.