Банк России повысил ключевую ставку до 16%, сообщается на сайте регулятора. Это пятое повышение ставки с июля.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. [базисный пункт, равный одной сотой доле процентного пункта. — RTVI], до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0—7,5%», — говорится в релизе.

Отмечая, что рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%, регулятор делает вывод, что «отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре».

«Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — поясняется в сообщении.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики, ЦБ прогнозирует снижение годовой инфляции в 2024 году до 4-4,5%.

Летом ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В июле она была повышена на 1 п.п., в августе — на 3,5 п.п., в сентябре и октябре — на 1 и 2 п.п. соответственно. Таким образом показатель был доведен до 15%.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря сообщил, что инфляция по итогам года может составить 7,5-8%. Это значительно превышает целевой уровень ЦБ в 4%. Путин заверил, что Банк России и правительство принимают меры, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям.

ЦБ: инфляционное давление усилилось

Центробанк указывает в релизе, что в последние месяцы усилилось «устойчивое инфляционное давление». «В среднем за октябрь — ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10,0% в пересчете на год», сообщает регулятор.

Такую динамику инфляции там объясняют «более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем Банк России оценивал ранее». Также на рост цен в последнее время отчасти повлияли «разовые проинфляционные эффекты на отдельных товарных рынках», добавили в ЦБ.

По оценке регулятора, проинфляционные риски в среднесрочной перспективе остаются «существенными». Помимо внутренних причин, Центробанк связал это с «влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли».

ЦБ подчеркивает, что возвращение к целевому порогу инфляции в 4% и стабилизация на этом уровне «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике». Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года.