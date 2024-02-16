Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора. ЦБ не стал менять ключевую ставку впервые с июня.

С июля 2023 года Центробанк последовательно повышал ключевую ставку в рамках борьбы с инфляцией. Если в июне показатель составлял 7,5%, то к середине декабря его довели до 16%.

На что обращает внимание ЦБ в своем пресс-релизе:

Инфляционное давление снизилось по сравнению с осенью, но остается высоким.

Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

Судить об устойчивости тенденций на снижение инфляции преждевременно.

Инфляционные ожидания населения уменьшились, приблизившись к уровням III квартала 2023 года.

Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг.

В соответствии с прогнозом ЦБ в 2024 году ключевая ставка ожидается в диапазоне 13,5-15,5%, в 2025-м — 8-10%, в 2026-м — 6-7%.

14 февраля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор намерен снижать ключевую ставку в 2024 году. Он уточнил, что точные сроки начала этого процесса будут зависеть от развития ситуации — динамики инфляции, инфляционных ожиданий и кредитования.

«Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились, <…> но инфляционные ожидания остаются высокими — и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года», — уточнил Заботкин.

По данным Росстата, годовая инфляция в январе 2024 года ускорилась до 7,44% (против 7,42% в конце декабря 2023 года).

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.