Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5—7,0%.

«Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказано в пресс-релизе регулятора.

В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность достиг 7,6% в пересчете на год. Такое же показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год.

«Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению», — пояснили в Банке России.

По данным Центробанка, инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают увеличиваться, также выросли краткосрочные инфляционные ожидания аналитиков.

«В то же время долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке. В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции», — добавили в ЦБ.

Накануне ЦБ впервые опубликовал расчеты по сезонно скорректированной инфляции. По информации Росстата, инфляция за август достигла 0,20% после 1,14% в июле. Годовая инфляция замедлила темпы до 9,05% с 9,13% на конец июля. Согласно недельным данным, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.

Центробанк в преддверии заседания совета директоров по ставке опубликовал оперативные данные мониторинга предприятий, согласно которым, ценовые ожидания в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе.

27 июля Банк России впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку на 200 б.п. — с 16% до 18% годовых. Это было первое повышение ключевой ставки с декабря 2023 года, когда ЦБ повысил ее с 15% до 16%. С тех пор регулятор сохранял показатель неизменным четыре раза — в последний раз 7 июня. Уровень ключевой ставки в 18% — максимальный с апреля 2022 года.

25 сентября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, а следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 25 октября.