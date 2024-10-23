Рекордно высокий уровень ключевой ставки в 19% может привести к тому, что «Ростех» перестанет экспортировать высокотехнологичную продукцию. Об этом заявил глава корпорации Сергей Чемезов, пишет «Коммерсантъ».

«К сожалению, мы не все можем поставить вовремя, в сроки, потому, что прежде всего необходимо это сделать для нашей армии, с одной стороны. А с другой стороны, как я уже говорил, причина — еще и в этой высокой ставке, которую сегодня, к сожалению, Центральный банк планирует еще поднять», — сказал глава «Ростеха»

Он также отметил, что портфель экспортных оружейных заказов «Рособоронэкспорта» по результатам 2023 года достиг около $55 млрд. По словам Чемезова, это свидетельствует об увеличении интереса к технике «Ростеха».

«Преимущество отечественной оружейной школы видно сегодня в ходе специальной военной операции», — передает слова Чемезова «Финмаркет».

Повышение ставки

В конце июля Банк России впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Регулятор отметил, что увеличение внутреннего спроса значительно опережает возможности рынка по предложению товаров и услуг. В связи с этим потребовалось дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для снижения инфляции, сообщили в банке.

В середине сентября совет директоров Центробанка вновь принял решение о повышении ключевой ставки — до 19%. Регулятор также огласил прогноз по годовой инфляции, которая может превысить диапазон 6,5-7%.

В августе в интервью Reuters глава «Ростеха» назвал «мифом» заявления о том, что антироссийские санкции якобы привели к пустым полкам в магазинах и росту трат на оборонные нужды.

«У России достаточно пушек. Мы увеличили производство оружия в разы», — сказал он.

Чемезов также назвал «не смертельным» разрушение цепочек поставок, из-за которых «Ростеху» пришлось заменить несколько десятков импортных элементов в Superjet-100 и сдвинуть сроки поставки авиалайнера МС-21. Он также спрогнозировал увеличение числа сотрудников госкорпорации на десятки тысяч человек после ухода из России крупных западных компаний.

Глава «Ростеха» также признал сокращение экспорта оружия, однако обратил внимание на эффект «отложенного спроса» и пояснил, что «наши партнеры сочувствуют и готовы ждать». Чемезов отметил, что «в листе ожидания уже образовалась значительная очередь».