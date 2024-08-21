Если Вашингтон продолжит «провоцировать» конфликт на Украине и позволит Киеву атаковать территорию России, может начаться «мировая война», заявил Reuters глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Самое важное из его интервью — в материале RTVI.

Reuters отмечает, что высказывания Чемезова «дают редкую возможность заглянуть в мысли ближайшего окружения Путина» после вторжения ВСУ в Курскую область, на которое президент России «пообещал дать достойный ответ, но пока не сказал, каким он будет».

Reuters называет 71-летнего Чемезова «близким соратником российского президента Владимира Путина» и «бывшим генералом КГБ, служившим вместе с Путиным в Восточной Германии до распада Советского Союза». В 2014 году после вхождения Крыма в состав Российской Федерации Сергей Чемезов был внесен в санкционные списки США и Евросоюза.

По прошествии более двух лет с начала российской военной операции на Украине Россия «чувствует себя уверенно и имеет достаточно оружия», заявил Чемезов Reuters.

Он также подтвердил позицию Кремля по поводу того, что этот конфликт представляет собой противостояние между Западом и Россией.

«В ситуации, когда Запад во главе с США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год спецоперации — Россия чувствует себя уверенно», — заявил Чемезов в письменном ответе на запрос об интервью.

По словам главы «Ростеха», никто не знает точных сроков окончания боевых действий. Чемезов обвинил США в разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву и разрешения наносить удары по территории России.

«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — предупредил он.

Утверждения о пустых полках в российских магазинах из-за санкций и увеличения расходов на оборону Чемезов назвал «мифом».

«Зайдите в любой российский гипермаркет и убедитесь сами — все в порядке, — сказал он. — У России достаточно пушек. Мы увеличили производство оружия в разы».

По его словам, санкции разрушили цепочки поставок, вынудив «Ростех» сдвинуть сроки поставки авиалайнера МС-21 и заменить около 40 импортных элементов в Superjet-100, но все это «не смертельно» для России или «Ростеха».

Чемезов сообщил, что численность персонала «Ростеха» в этом году увеличится на десятки тысяч человек. Уход западных компаний, таких как Boeing, с российского рынка открывает «возможность» для «Ростеха», за которую хотелось бы сказать «спасибо», заявил он.

«Мы пережили главный стресс. Нам удалось извлечь из ситуации плюсы и сделать необходимые выводы. Один из них: больше никакого совместного бизнеса, основанного на доверии, с западными странами», — поделился Чемезов.

Чемезов заявил, что отечественные оборонные предприятия продолжат вносить значительный вклад в экономику России даже после конфликта на Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Россия является третьим по величине экспортером оружия в мире после США и Франции, хотя ее доля на мировом рынке сократилась в 2023 году из-за украинского конфликта.

По словам Чемезова, экспорт оружия сократился, но есть признаки существенного замедления спроса на него за рубежом, что отчасти объясняется тем, что российское оружие хорошо зарекомендовало себя в зоне боевых действий.

«Наши партнеры сочувствуют и готовы ждать, — сказал Чемезов, не называя их. — В листе ожидания уже образовалась значительная очередь».

В мае в интервью РБК глава «Ростеха» сообщал, что госкорпорация сформировала портфель заказов из-за рубежа на $60 млрд, и это рекордный объем. По его словам, российская продукция пойдет на экспорт лишь после того, как закончится военная операция на Украине.

Чемезов уточнял, что госкорпорация на 80% обеспечивает потребности армии в вооружении, которое задействовано в военной операции, — в частности, поставляет авиацию, бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

При этом глава «Ростеха» подчеркивал необходимость повышения рентабельности производства: она в «оборонке» составляет 2,28%, тогда как должна быть «минимум 5%, а вообще — от 5 до 10%».