Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал большое интервью РБК, в котором оценил назначение Андрея Белоусова министром обороны России, заявил о необходимости повышать рентабельность производства оборонной продукции, а также высказался о западной военной технике и перспективах сотрудничества с зарубежными компаниями. Подробности — в материале RTVI.

О смене министра обороны

Чемезов назвал неожиданным, но правильным назначение гражданского вице-премьера и экономиста Андрея Белоусова на пост главы Минобороны.

«Неожиданно, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что это правильно. Сегодня нужен человек, который рассматривал бы оборонную промышленность не просто как источник получения вооружения, а в том числе как достаточно большую сферу экономики, которая дает возможность для развития гражданской продукции», — считает глава «Ростеха».

По его мнению, министр обороны должен рассматривать оборонную промышленность как с точки зрения обеспечения армии, так и с точки зрения производства современной высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

О проблемах в экономике оборонных предприятий

По словам Чемезова, «Ростех» на 80% обеспечивает потребности армии в вооружении, которое задействовано в военной операции. Корпорация в частности поставляет российской армии авиацию, бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

При этом рентабельность производства оборонной продукции составляет 2,28% в то время как она должна быть «минимум 5%, а вообще от 5 до 10%», отметил Чемезов.

«У Министерства обороны задача — получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных — дело десятое. Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество. <…> С текущим показателем рентабельности трудно развиваться», ― сказал он.

Он пояснил, что предприятия создают современную технику только если получают прямое финансирование на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от Минобороны. Без этого многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», отметил Чемезов.

Он подчеркнул, что рентабельность нужно повышать, «в противном случае нас надолго не хватит».

Президент России Владимир Путин, комментируя назначение Белоусова министром обороны, напомнил, что в середине 1980-х годов совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли около 13%. Глава государства также заявил о необходимости органически вписать соотношение между «пушками» и «маслом» в стратегию развития страны.

Отвечая на вопрос о том, похожа ли нынешняя ситуация на середину 80-х, Чемезов назвал ее близкой.

«У нас в принципе тоже нужны и масло, и пушки. Но многие директора оборонных предприятий просто не заинтересованы повышать производительность», ― отметил глава «Ростеха».

Он объяснил это тем, что сейчас за предприятиями оборонно-промышленного комплекса не сохраняются сэкономленные средства. В связи с этим «Ростех» планирует обсудить с новым министром обороны возможность сохранить эти средства и направлять на создание новой современной техники.

Об экспорте и сотрудничестве с зарубежными компаниями

С уходом крупных корпораций после начала военной операции конкурировать с мировыми компаниями стало бессмысленно, отметил Чемезов. В то же время за счет этого освободились «огромные ниши», которые могут занять или уже занимают российские производители.

По словам Чемезова, Россия может конкурировать с большими международными компаниями в третьих странах, поскольку производит продукцию в том числе на экспорт. Портфель экспортных заказов на российские вооружения и военную технику составил почти $60 млрд, что является рекордом, отметил глава «Ростеха».

«Портфель говорит о том, что как только завершим СВО, так сразу у нас большое количество продукции пойдет на экспорт», — подчеркнул он.

В частности, по словам Чемезова, за рубежом наблюдается спрос на истребители Су-35, вертолеты К-52, РСЗО «Торнадо» и «Смерч», самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь — С1».

Восточные инвесторы, по словам Чемезова, «с превеликим удовольствием» хотят сотрудничать с Россией, но опасаются из-за риска вторичных санкций.

«Поэтому и предупреждают, что “вы особо не кричите нигде, что мы здесь с вами сотрудничаем”. <…> Ну, мы об этом, по крайней мере, нигде никому не рассказываем. Если они сами кому-то рассказали, то это их проблемы», ― рассказал гендиректор «Ростеха».

Он отметил, что в условиях военной операции о привлечении частных инвесторов в «оборонку» пока не идет, но в перспективе стоит задача продавать часть акций в российских компаниях частным инвесторам. По словам Чемезова, на некоторые предприятия претенденты уже есть. «Не 100%, но до 49% продадим, 51% оставим», — сообщил он. После военной операции желающих инвестировать «будет много», считает глава госкорпорации.

Создание совместных предприятий с западными компаниями Чемезов исключил, назвав это «бессмысленным».

«Вы видите, они просто нас кинули, как в 1990-е годы бандиты кидали. <…> А если дружественная страна — конечно. Мы с ними работали и будем работать. И создавать совместные предприятия и здесь, и у них в стране», — заявил Чемезов.

О западной военной технике

Специалисты «Ростеха» не нашли ничего «суперинтересного» и «супернового» в образцах западной военной техники, захваченной российскими военными на Украине, заявил Чемезов. Однако то, что представляет интерес, будет использовано, добавил он.

«Практически все, что там стояло, все посмотрели. Но суперинтересного, супернового ничего не увидели», ― рассказал глава госкорпорации.

Комментируя новость об осмотре американского танка Abrams, Чемезов Чемезов отметил, что пока не может распространяться о деталях, но «техники и инженеры работают».

О случаях шпионажа

Случаи шпионажа и госизмен на предприятиях «Ростеха» есть, но «они незначительны и фиксируются, рассказал Чемезов. Проверки в связи с этим усилены.

«Смотрите, мы же все жили в Советском Союзе. Граждане Украины были перемешаны внутри России — и родственники там, и друзья, и знакомые… Сейчас это поляризуется, к сожалению», — объяснил он.

О «монополизме» и национализации компаний

Чемезов назвал «разговорами, слухами и в большинстве своем фейками» тезис о том, что только «Ростех» может и должен контролировать сектор военно-промышленного комплекса.

«Я могу сказать, что не так много компаний, которые мы сегодня получили от государства. Мы прежде всего берем компании, которые задействованы в “оборонке”. Либо комплектаторы», — пояснил он.

По словам главы госкорпорации, основные производители оборонной продукции принадлежат «Ростеху», а производством материалов и комплектующих, как правило, занимаются частные компании.

Если они не могут обеспечить необходимые потребности и при этом являются монополистами в каком-то сегменте, то «конечно, государство принимает решение об изъятии, о национализации», отметил Чемезов. Однако таких производителей единицы, подчеркнул он.