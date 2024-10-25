Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта — до 23% годовых. Такую возможность допустила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания его совета директоров 25 октября, поднявшего ставку с 19% до 21%.

«Возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать, — данных по развитию экономики, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом. Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что максимальной точки для ключевой ставки не существует. «На мой взгляд, такой точки нет. Поэтому говорить о ее размере нет смысла», — цитирует ее ТАСС.

Снижения ставки, по словам Набиуллиной, можно ждать только на фоне устойчивого снижения инфляции, когда оно будет происходить в соответствии с прогнозом ЦБ.

«Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году. И этот прогноз означает, что какое-то снижение ставки в следующем году, вот при таком снижении инфляции, возможно», — пояснила Набиуллина.

Пока признаков замедления инфляции в России не наблюдается, признала она. По ее словам, в этом году инфляция будет вдвое выше цели в 4%, которую ставил Центробанк, — ожидается, что она составит 8-8,5%. Однако это не означает, что ключевая ставка «не работает»: без ее повышения инфляция «была бы намного больше», объяснила Набиуллина.

Побит рекорд февраля 2022 года

Октябрьский рост ставки стал третьим с начала года, до этого ЦБ повышал ее в июле и сентябре — до 18% и 19% соответственно. Нынешний уровень ставки в 21% стал максимальным с февраля 2022 года и сравнялся с показателем 22-летней давности. Согласно статистике на сайте ЦБ, с августа 2002-го по февраль 2003 года ставка рефинансирования также составляла 21%.

В феврале 2022 года ключевую ставку резко подняли с 9% до 20% на фоне первых реакций на начало военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом. Но уже с апреля регулятор последовательно снижал ставку, так что к сентябрю 2022 года она составила 7,5% годовых и оставалась на этом уровне до июля 2023 года, когда снова начала расти.

Набиуллина объяснила на пресс-конференции, чем руководствовался Центробанк в 2022 году, и в чем отличие ситуации осенью 2024 года.

«В 2022 году мы поднимали ставку до 20% для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности, Это была не столько антиинфляционная мера, сколько в том числе для того, чтобы предотвратить отток средств из банков и так далее. И когда задача финансовой стабилизации была выполнена, мы достаточно быстро снижали процентную ставку. Сейчас ситуация другая — мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции и инфляционных рисков», — рассказала она.