На состоявшемся 25 октября заседании совета директоров Банка России было решено поднять ключевую ставку до 21%. Кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов и кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснили RTVI, чем вызвано это решение и что оно означает для бизнеса и простых россиян.

Почему ключевую ставку снова повысили?

Олег Комолов: «Решение ожидаемое. Это можно было понять по поведению российских коммерческих банков, которые последние две недели активно наращивали заимствования у ЦБ для создания достаточных резервов. Они понимали, что ставку повысят, поэтому нужно воспользоваться еще старой, в 19%, и решить свои вопросы финансовых дисбалансов.

Кроме того, главная причина роста ключевой ставки — то есть инфляция — никуда не делась. Она растет и вызвана, по сути, сознательными действиями государства».

Николай Кульбака: «Это ожидаемая вещь, ничего удивительного в этом не вижу. Связано это с борьбой с инфляцией, потому что Центробанк сейчас все силы направляет на борьбу с ней, чтобы загнать ее в тот коридор, который он планирует. Получается это не очень хорошо, даже плохо, потому что одновременно в ответ на это Минфин увеличивает расходы бюджета. То есть, получается, они действуют в разные стороны».

Почему инфляция продолжает расти?

Олег Комолов: «Госдума, например, в первом чтении приняла крайне проинфляционный бюджет. Естественно, он будет принят практически в неизменном виде, как его внесло правительство. В нем треть расходов идет на военные цели, что само по себе является расходованием экономических ресурсов непроизводительным образом.

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То есть будет нарастать дефицит рабочей силы в гражданских отраслях экономики, их продукция будет все дороже, а компаниям придется повышать оклады своим работникам, чтобы удержать их в гражданском секторе.

Рост ключевой ставки является шагом, препятствующим экономическому развитию страны.

Но он в данном случае неизбежен, поскольку правительство у нас одной рукой создает предпосылки для инфляции, а ЦБ другой рукой эту инфляцию пытается давить. То есть получается такая борьба нанайских мальчиков. И хотя инфляцию пытаются предотвратить, но понятно, что причины здесь политические, а не экономические».

Николай Кульбака: «Кроме ЦБ, по большому счету, никто не заинтересован в снижении инфляции. Государству инфляция выгодна, оно ее раскручивает, а Центробанк с этим борется. Но проблема в том, что силы не очень равные, потому что бюджетные расходы растут и довольно быстро, а Центральный Банк не всесилен. Он может влиять только на ту часть экономики, которая связана с чистым рынком.

Там, где начинает действовать государство и государственные деньги, ЦБ бессилен что-либо сделать, потому что государство будет очень часто под многие проекты давать деньги или бесплатно, или под очень низкие проценты, то есть не по рыночным ставкам.

И вот эта часть будет расти, а та часть, которая будет связана с чистым рынком, она будет немножечко тормозиться».

Как повышение ключевой ставки отразится на бизнесе?

Олег Комолов: «Не нужно быть великим экономистом, чтобы понимать: рост ключевой ставки непременно повлечет за собой удорожание кредитов во всех сферах российской экономики. Пострадает от этого весь гражданский сектор, поскольку при таких высоких уровнях ставки невозможно заниматься развитием производства, ведь инвестиции осуществляются на заемные средства. А при ключевой ставке в 21% банки будут выдавать производственные кредиты уже ближе к 30%.

Малый бизнес сегодня практически не получает кредитов, у них две трети отказов, поскольку банки не доверяют этому сектору экономики, понимают, что он очень уязвим и неустойчив в условиях экономической турбулентности.

На практике отсутствие инвестиций означает усиление износа основных фондов. То есть будут устаревать производственные мощности, не будут обновляться станки, производственные линии, что неизбежно приведет к снижению качества продукции и ее удорожанию, а также снижению эффективности и производительности труда в гражданском секторе».

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Николай Кульбака: «В России довольно большой сегмент предприятий, которые могут получать льготные деньги от государства. И вот для них это всё нестрашно. А тем, кто берет кредит, будет тяжелее. И не только гражданам, но и предприятиям, которые берут в кредит у банков, а не у государства. Но говорить, что все будет очень страшно и тяжело, наверное, неправильно. Скорее, неприятно».

Что повышение ключевой ставки означает для россиян?

Олег Комолов: «Ничего хорошего для потребителей это не несет. Потому что параллельно с этим растет ставка кредита для домохозяйств. У 40% россиян есть кредиты, многие берут новые займы для погашения старых. Набирают они их, потому что падают реальные доходы населения.

И хотя официальная инфляция у нас 8,5—9%, на деле она выше. Если посмотреть на динамику цен на продукты питания, лекарства, услуги ЖКХ и так далее, то все эти товары, по оценкам экспертов, растут в цене значительно сильнее, чем официальная инфляция. Зарплаты при этом растут в меньшем объеме.

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И так как доходы населения в реальном выражении падают, люди идут в банки за кредитами, а обслуживать их приходится по все возрастающим ставкам, поскольку граждане, которые не сумели вернуть долги в срок, обращаются за новыми кредитами для рефинансирования старых. На фоне роста ключевой ставки кредиты будут дорожать, и рефинансирование за счет новых займов подорожает.

В этом случае для большой части населения возникает риск погружения вообще в долговую яму, в которой каждая последующая попытка погасить старые долги будет оборачиваться только дополнительным ростом общего долга.

В России ипотека — это 50% долгов домохозяйств, а 40% всех долгов — это потребительские кредиты. Люди берут кредиты на лечение, на отпуск, на какие-то базовые покупки. И это говорит о общем низком уровне доходов населения, которое пытается компенсировать падающее потребление за счёт увеличения долговой нагрузки на фоне растущих ставок.

Само собой, все это влечет последствия в виде такого маховика кредитной кабалы, которая все в большей степени давит на доходы домохозяйств».

Николай Кульбака: «Это неприятно для населения, потому что это делает выгодными вклады, но невыгодными кредиты. Собственно, политика ЦБ на это и направлена: сделать кредиты менее выгодными».

Станут ли россияне брать меньше кредитов?

Олег Комолов: «Не стоит ожидать, что кредитов будут брать меньше, потому что их набирают не от хорошей жизни, а чтобы компенсировать падающее потребление. Людям приходится влезать в долги, чтобы поддерживать прежний уровень жизни.

Что касается депозитов, то у нас только 30% населения имеет накопления в банках, и лишь у 4% из них депозит свыше 1 млн рублей. Сейчас депозиты открывают преимущественно граждане с высокими доходами в инвестиционных целях».

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Николай Кульбака: «Фактический способ управления денежной массой со стороны ЦБ заключается в том, чтобы уменьшить мультипликацию денег и кредитные учреждения больше получали их, но меньше выдавали, чтобы они остались в банках.

Цель простая — чтобы денежная масса не росла такими быстрыми темпами, как сейчас. Инфляция может немного замедлиться, но не сильно. Если план ЦБ сработает, то число выдаваемых кредитов может сократиться — и увеличится количество вкладов».

Будет ли ЦБ повышать ставку дальше?

Олег Комолов: «Что будет со ставкой, никто не знает, думаю, даже сама Набиуллина. Каждый раз, когда ЦБ повышал ставку, утверждалось, что это, наверное, в последний раз. Но ведь это зависит не от Центробанка, он следует в общем фарватере экономики.

Я допускаю, что на ближайшие три-шесть месяцев ЦБ может сделать паузу, пока оценивает влияние повышения ставки на динамику цен.

Потому что здесь много факторов. Например, могут объявить мобилизацию, и государство будет вынуждено привлечь дополнительные средства, или властям придется прибегнуть к каким-то непопулярным мерам по дополнительному финансированию бюджета — например, какой-нибудь военный налог и так далее. Все это повлечет за собой дальнейшую эскалацию инфляции, и ЦБ будет вынужден отвечать еще большим ужесточением ставки.

При спокойных условиях, наверное, какое-то время ставка не будет повышаться. А вот в случае экстраординарных событий, думаю, нет пределов у ее роста».

Николай Кульбака: «Ждать ли дальнейшего повышения ставки? Это уже будет, боюсь, политический вопрос, потому что до сих пор Центробанку давали повышать ставку. Но банкам это не очень выгодно, они должны больше отдавать кредитов.

Допускаю, что в какой-то момент это может выйти уже на уровень президента, потому что карт-бланш Набиуллиной выдавал только он. Поэтому и остановить ее действия может только президент.

Но так как в среднем эффект изменения процентной ставки виден только спустя три месяца или даже полгода, то раньше февраля мы к этому вопросу не вернемся, если не позже. А что будет через три месяца, сейчас вам не может сказать ни один человек, потому что ситуация в стране меняется катастрофически».

Что прогнозируют другие эксперты?

Посвященный экономике телеграм-канал MMI со ссылкой на документы ЦБ допустил, что регулятор в декабре может поднять ставку до 23%. При этом авторы канала считают, что базовый сценарий — это рост ставки до 22%, который не произойдет при соблюдении некоторых условий (например, если «нефть (Brent) сможет удержаться от обвала ниже 70 [долларов за баррель]», а цена за 1 доллар при этом не превысит 100 рублей).

О том, что ЦБ может поднять в декабре ставку до 22—23%, также пишет экономист Дмитрий Полевой. Сам он считает такое «ужесточение избыточным (и ошибочным)», поскольку такая политика регулятора, по его мнению, «сильно повышает риски» для экономики и банковского сектора на 2025—2026 годы.

Что говорят в самом Центробанке?

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, начиная с сентября, рост цен ускорился, увеличились «и инфляционные ожидания, кредитование продолжало быстро расти». Она добавила, что Центробанк начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво снижаться. Но когда это будет, она не знает.

По ее словам, регулятор рассматривал три варианта повышения ставки — до 20%, до 21% и выше, вариант с тем, чтобы оставить ее неизменной, не рассматривался.

«Возможность повышения такими же шагами в последующем будет зависеть от данных, которые будут поступать. Данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпам роста кредитования в целом. Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что за последние три года уровень цен вырос на 30% из-за усилившегося перегрева спроса, увеличение которого опережало темпы расширения предложения.

«Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы намного больше», — сказала она.