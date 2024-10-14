Траты на мобилизационную подготовку, заложенные в проекте федерального бюджета России на 2025-2027 годы, нужны на случай «серьезной угрозы или войны с мощным противником по всему периметру страны». Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат прокомментировал заключение комитета к проекту бюджета (есть в распоряжении RTVI), из которого следует, что на ближайшие три года на мобилизационную и вневойсковую подготовку отведено более 50 млрд рублей (16,5 млрд рублей в 2025 году, 17 млрд рублей в 2026-м, 17,1 млрд рублей в 2027-м).

Комментируя эту статью расходов, Картаполов заверил, что о проведении полноценной мобилизации речи не идет. По его словам, раздел о мобилизационной подготовке не новый — он всегда был в главном финансовом документе страны.

«Средства выделяются в общем и в целом под мобилизационные мероприятия. Но это плановые мероприятия, совершенствование системы мобилизационного развертывания государства в целом. Мобилизации граждан не планируется», — заявил он.

Как пояснил депутат, база мобилизационного развертывания — это «система мероприятий и сооружений, которая обеспечивает при необходимости проведение вообще мобилизации не только личного состава, но и в целом государства, то есть экономики, всей структуры управления государства».

«Вот это и подразумевается под мобилизационными мероприятиями, в том числе и вневойсковыми. У нас же есть база госрезерва», — резюмировал Картаполов.

В российском законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сказано, что такая подготовка подразумевает «комплекс мероприятий, проводимых в мирное время», для того, чтобы обеспечить «защиту государства от вооруженного нападения» и удовлетворить потребности страны и нужды населения в военное время. Мероприятия включают «заблаговременную» подготовку экономики, органов федеральной и местной власти, а также войск и воинских формирований.

Проект федерального бюджета на 2025—2027 годы, который был внесен в Госдуму в конце сентября, оказался рекордным по военным расходам. На национальную оборону в 2025 году планируется направить треть всех заложенных средств — вдвое больше, чем было в 2021 году. Вместе с расходами на «национальную безопасность» эти траты составят 40%.