Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. На какие доходы и расходы рассчитывают в кабмине, а также сколько средств заложено на оборону, образование, здравоохранение и другие направления — в материале RTVI.

Доходы федерального бюджета, согласно законопроекту, составят:

в 2025 году — 40,3 трлн рублей,

в 2026 году — 41,8 трлн рублей,

в 2027 году — 43,2 трлн рублей.

Расходная часть составит:

в 2025 году — 41,5 трлн рублей,

в 2026 году — 44 трлн рублей,

в 2027 году — 45,9 трлн рублей.

По данным Минфина, прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025-м (+11,6%). В последующие годы ожидается умеренный рост доходов, уточнило ведомство.

В то же время прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей, 44 трлн рублей и 45,9 трлн рублей в 2025-2027 годах соответственно.

Исполнение трехлетнего бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026-м и 1,1% ВВП в 2027-м, отмечается в материалах Минфина.

Приоритетными направлениями в части финансировании правительство назвало 19 нацпроектов. На них кабмин предлагает выделить 18 трлн рублей на три года, а в течение шести лет — 40 трлн руб.

Согласно данным Минфина и правительства, в частности, в проекте бюджета заложены:

«значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО». В Минфине уточнили, что «ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК»;

на раздел «Социальная политика»: 6,4 трлн рублей в 2025 году, 7,19 трлн рублей в 2026-м и 7,24 трлн рублей в 2027-м;

на образование: 1,57 трлн рублей в 2025 году, 1,68 трлн рублей в 2026-м, 1,75 трлн рублей в 2027-м;

на здравоохранение: 1,86 трлн рублей в 2025 году, 1,86 трлн рублей в 2026-м, 1,91 трлн рублей в 2027-м;

на развитие экономики: порядка 6,091 трлн рублей на три года. Особое внимание в проекте уделено финансированию мероприятий по достижению технологического лидерства;

на госпрограмму «Развитие транспортной системы»: 4,8 трлн рублей (1,48 трлн рублей в 2025 году; 1,66 трлн рублей в 2026-м и 1,68 трлн рублей в 2027-м);

на поддержку регионов: около 3,3 трлн рублей ежегодно (3,26 трлн рублей в 2025 году, 3,29 трлн рублей в 2026-м и 3,32 трлн рублей в 2027-м), в том числе на реализацию национальных проектов — около 1 трлн рублей в год.

«Я думаю, что все заметили отличия. Если когда-то были мешки с томами бюджета, потом была дискета, сегодня все документы поступили в порядке межведомственного электронного документооборота», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров журналистам.

Он обратил внимание на то, что проект федерального бюджета и прилагающиеся документы к нему составляют 4571 страницу. В то же время вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что объем документа составляет 7 тыс. страниц. По его словам, для внесения проекта в бумажном виде, как раньше, пришлось бы дополнительно сделать еще три копии документа — в таком случае общий объем составил бы 28 тыс. страниц.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты определили для себя приоритеты работы над проектом бюджета.

«В первую очередь, это исполнение всех социальных обязательств. Поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан», — цитирует председателя нижней палаты парламента пресс-служба Думы.

Комментируя проект бюджета, Володин также обозначил несколько ключевых направлений при работе с документом. В их числе финансирование реализации задач по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также создание условий для обеспечения технологического суверенитета.

«Еще один ключевой приоритет Государственной думы в работе над бюджетом — парламентский контроль над расходованием бюджетных средств. В процессе подготовки бюджета к первому чтению мы детально проанализируем каждую госпрограмму. Введено большое количество мер поддержки, льгот и преференций в самых разных сферах, необходимо контролировать, насколько эффективно работают принятые решения», — подчеркнул спикер Думы.