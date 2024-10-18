Рост заработных плат в России за год составил почти 21% — в среднем это 87 тыс. рублей на федеральном уровне, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По ее словам, на рост среднего показателя зарплат в стране повлиял исторический минимум по безработице, который заставил работодателей конкурировать за право привлечения работника. Вместе с увеличением зарплат улучшились и условия труда, отмечает парламентарий.
Сказалась и борьба с нелегальной трудовой миграцией — страна теперь рассчитывает на собственные силы, что также влечет рост зарплат, добавила Бессараб.
«У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21 процент. Это, в среднем, 87 тысяч рублей на федеральном уровне. В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы», — подчеркнула она.
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что дешевого труда в России не будет — зарплаты продолжат расти.
«Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Это не дефицит кадров, это дефицит управленческих компетенций менеджеров управленческих компаний. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — сказал он на форуме «Производительность 360».