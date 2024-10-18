Рост заработных плат в России за год составил почти 21% — в среднем это 87 тыс. рублей на федеральном уровне, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, на рост среднего показателя зарплат в стране повлиял исторический минимум по безработице, который заставил работодателей конкурировать за право привлечения работника. Вместе с увеличением зарплат улучшились и условия труда, отмечает парламентарий.

Сказалась и борьба с нелегальной трудовой миграцией — страна теперь рассчитывает на собственные силы, что также влечет рост зарплат, добавила Бессараб.

«У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21 процент. Это, в среднем, 87 тысяч рублей на федеральном уровне. В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы», — подчеркнула она.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что дешевого труда в России не будет — зарплаты продолжат расти.