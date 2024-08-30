В то время как цены на все категории товаров растут, правительство отчитывается о значительном росте доходов населения. О том, что в реальности скрывается за этими отчетами, рассказывает RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Насколько корректны данные официальных лиц? Росстат рапортует об инфляции в 5,1%. Центробанк, однако, сообщает, что рост потребительских цен текущего года превысил 9%, а в сравнении с прошлым летом они и вовсе поднялись на 16%.

Оба ведомства правы. Индекс потребительских цен — это восемь групп товаров, которые покупают граждане. Инфляция — это цены на все, включая каменный уголь, оружейный уран и битум. И людей, как правило, больше интересует не битум, а еда.

Классовый подход и еда

Россияне тратят на еду много, в среднем 31% своих доходов. Но это в среднем. На самом деле половина населения страны тратит на еду от 36% до 45% дохода. Это уровень Эфиопии, Индонезии и Кыргызстана. Понятно, что наши соотечественники питаются лучше, чем жители указанных стран, но расходы на еду у них составляют такую же долю семейного бюджета, так что на прочие траты остается немногое. Одним из следствий подобной бедности является растущий как снежный ком объем потребительских кредитов. Еще 30% населения тратят на продукты питания от 30 до 37% всех доходов. Это уже Латинская Америка.

Наконец, наиболее обеспеченные 10% россиян тратят на еду 17% доходов, что выводит их на структуру потребления, подобную польской или португальской. Это и есть «российская Европа», раскиданная по разным городам, но преимущественно сосредоточенная в мегаполисах.

По сравнению с 2013 годом доля расходов на питание у россиян по всем социальным группам выросла. Ужаться пришлось на одежде, образовании и транспорте, не говоря уже про туризм. Агентство стратегических исследований сообщило, что 80% граждан могут себе позволить потратить на поездки по миру и стране не более 15 тысяч рублей. Это совершенно символическая сумма, которая дисгармонирует с сообщениями всего последнего времени о настигшем страну процветании.

Так что вопрос еды и ее стоимости — главный. И многие люди экономят именно на ней.

Согласно данным Росстата, россиянин из нижних 10% населения тратит на еду втрое меньше денег чем из наиболее богатой 10%-ной группы. Он ест продукты худшего качества и в заметно меньшем объеме. Разница составляет 150 кг молочных продуктов, 62 кг овощей и бахчевых, 53 кг мяса, 20 кг рыбы и даже 14 кг хлеба в год. И сотню куриных яиц.

Собственно, и остальные группы по объемам потребления еды серьезно отличаются от тех россиян, которые на еде могут не экономить.

Поэтому колебания цен в магазинах прямо отражаются на потреблении. Например, взлет цен 2022 года привел к тому, что молодые семьи, у которых с деньгами обычно нелады, за год сократили потребление молочных продуктов на 22%, фруктов и ягод на 19%, а рыбы на 17%. Это не просто проценты. Это означает, например, что молочных продуктов они стали потреблять на 60 кг меньше.

Дальше есть смысл просто процитировать Росстат: «с точки зрения состава пищевых веществ рациона молодых семей сильнее всего снизилось потребление углеводов (на 50 г, до 271 г) и жиров (на 16,5 г, до 90,8 г) в среднем за сутки. Потребление белка снизилось чуть менее значительно — на 14 г, до 68,8 г. В результате общий калораж рациона молодых семей упал на 393 килокалории, до 2186 в день, следует из бюллетеня Росстата».

Роковые яйца

Около 60% россиян в возрасте от 18 лет отмечают, что их расходы примерно равны доходам. Почти у каждого третьего россиянина (32%) расходы обычно оказываются меньше доходов. Все эти люди весьма внимательно следят за ценами.

Прошлый год запомнился галопирующим ростом стоимости бензина и яиц. Год текущий таких ярких картинок не добавил, но он еще и не завершился.

«Коммерсант» сообщает, что через месяц производители продуктов в России повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40%. Они объясняют свое решение ростом расходов на логистику, упаковку, персонал, а также заоблачными ставками кредитования, достигающими в частных банках 30%.

В перечне фирм, предупредивших о смене ценников — Mars, «Вимм Билль Данн», Danone (переименованный в Health & Nutrition), «Славянка» и многие другие. Кстати, «Славянка» заявляет, что стоимость кондитерских жиров выросла на 50%, сухих молочных продуктов на 20%, а муки на 30%.

Годовой рост цен на масло уже составил почти 100%. Почему? А очень просто. Это цена разрушения внешней торговли.

Россия обеспечивает себя жирами на 75%. Раньше остальное покрывал импорт из разных стран. Теперь импортер остался один — союзная Беларусь, которая и диктует союзнические цены.

На ценах на мясо могут отразиться бои в Курской области. Районы, из которых полностью эвакуировали население, давали России 1% говядины и 2,5% свинины, а соседние с ними неэвакуированные животноводческие районы, которые производили в разы больше, находятся в положении, не сопутствующем спокойной работе.

Наконец, Союз пекарей сообщает, что рост цен на муку за последние четыре месяца составил 20-30%.

Тайная комната Эльвиры Набиуллиной

Реальная инфляция в стране, понятное дело, составляет больше 5%. Неприятные для высшего начальства сводки обходятся методологически. Есть масло с жирностью 82,5%, а есть 72,5%. Есть сыры по обычной цене, а есть со скидками. Есть совершенно разного качества детское питание. Есть, наконец, разные производители и разные магазины. Мелким оптом, как известно, дешевле. Дорого в «Ашане» — переходим в «Пятерочку». А потом можно в «Красное и белое».

Эльвира Набиуллина, сражаясь своими методами за макрофинансовую устойчивость, далеко не просто так вводит драконовские ставки банковских кредитов. В настоящее время Центробанк дает средства банковскому сектору под 18% годовых и не скрывает намерения еще выше поднять этот уровень. Банки добавляют свое, а бизнес тоже не будет работать без прибыли. В итоге чтобы вернуть кредиты предприятия должны показывать рентабельность в 28-30% годовых.

Все это напоминает старый анекдот про нового русского, который на вопрос о жизни отвечает: «Ну как? На три рубля купил, за пять продал, вот на эти два процента я и кручусь».

Но в реальной жизни это так не работает. Доля банковских кредитов в приобретении оборудования и инвестициях составляет всего 8%. Все остальное — собственные средства предприятий или государственные субсидии, для получения которых надо иметь крупные фонды. Малые предприятия идут мимо. А вот бизнес покрупнее стучится за поддержкой в казну.

СВО и доходы населения

Росстат сообщает, что доходы населения по итогам прошлого года выросли на 5,4% и составили 88,3 трлн рублей. То есть реальный рост, очищенный от инфляции, ведомство оценило в 4,8 трлн рублей. При этом в предыдущем 2022 году доходы снизились на 1,4%, — то есть фактический рост за два года составил 3,5 трлн рублей.

Какая доля от этого роста приходится на выплаты для участников СВО? Президент сообщил, что на фронте находится 617 тысяч человек. Учитывая, что стандартная выплата составляет 200 тысяч рублей в месяц, в год получается 1,5 трлн рублей. При этом, как заявлял экс-министр обороны Сергей Шойгу, в прошлом году было заключено 540 тысяч контрактов, поэтому надо учесть еще и стартовые выплаты. Региональные составляли в прошлом году от 100 до 500 тысяч, федеральная — 195 тысяч, итого примерно 0,25 трлн рублей. Покойный Евгений Пригожин предлагал прибавить к этим суммам 65-80% компенсаций по ранению или гибели, что выводит на общий уровень трат на 2,9-3,1 трлн рублей.

Другое направление доходов, которое демонстрировало рост — выплаты на детей. Если в 2021 году они составляли 1,5 трлн рублей, то в 2023 году — 2,5 трлн, что существенно опережает инфляцию.

Таким образом, из общего реального роста доходов населения за два первых года СВО напрямую с военной операцией связано до 80% этого роста и еще 15% относится к росту выплат на детей.

Но в этом году картина поменялась. Начали расти доходы в гражданском секторе. Средние зарплаты по данным Росстата увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом, что в любом случае опережает инфляцию. Доля граждан, чьи сбережения позволяют прожить более полугода, возросла с 21% до 30%, и это подтверждается статистикой вкладов Сбербанка.

Более того, ФНС сообщает, что сбор подоходного налога за январь-май вырос в сравнении с прошлым годом на 36%, а взносов в Пенсионный фонд и ФОМС — на 47%. Это означает легализацию части рынка труда в связи с наметившимся дефицитом рабочей силы.

В основе происходящего две причины:

Первая — рост бюджетных расходов за счет налоговой нагрузки на корпорации и трат Резервного фонда. Если в 2021 году они составляли 34,8% к ВВП, то в 2024 году запланированы на уровне 38,2%. Разница — семь триллионов рублей. Через выплаты по СВО и зарплаты работникам ВПК эти деньги растекаются по стране, создавая питательную среду для малого бизнеса, сферы услуг, субподрядчиков и прочего. Сюда же надо добавить почти двойное увеличение выплат на детей. В отличие от денег, получаемых имущей частью общества, такие выплаты не идут на предметы роскоши или зарубежный туризм, а остаются в стране на текущие расходы, что создает эффект синергии.

Вторая причина роста зарплат — увеличение дефицита рабочей силы. Если на фронте находится 617 тысяч военнослужащих, к которым надо добавить выбывших, а также гражданский персонал, то мы получим цифру больше чем миллион человек. Еще 800-900 тысяч человек уехали из страны. Наконец, сократился приток мигрантов из Центральной Азии, столкнувшихся с девальвацией рубля и ужесточением проверок.

Дефицит рабочей силы и военные вливания из бюджета стали базовой причиной роста реальных доходов значительной части россиян.

За пределами этого подъема остаются российские пенсионеры, работники коммунальных компаний и бюджетники. Средние пенсии первых сближаются с прожиточным минимумом, зарплаты вторых индексируются не выше роста тарифов на ЖКХ (которые в прошлом году были заморожены), а третьи едва поспевают за общим ростом цен.

Что впереди?

Соревнование между ростом цен и ростом доходов будет продолжаться. Пока большинство выигрывает.

Число россиян, считающих, что их финансовое положение хорошее, выросло за два года с 7,7% до 13%. Число тех, кто считает свое положение скверным, сократилось с 24% до 14%. ВЦИОМ фиксирует, что доля оптимистов, ожидающих роста доходов, находится на самом высоком уровне с 2009 года и превысило число пессимистически настроенных людей.

Соответственно, и рост цен воспринимается людьми как неприятность, но не более того. В конце концов в нулевые годы двузначная инфляция никого не смущала.

Это означает, что никакого запроса на глубокие перемены в обществе нет и никакие отдельные военные неприятности его не сформируют. Через месяц мы увидим прогноз бюджета 2024 года и сможем оценить что будет через год-другой.

Хотя доступные резервы ФНБ сжались с 7,4% ВВП (2021) до 2,5% ВВП (июнь 2024), налоговая реформа принесет в бюджет 1,4% ВВП в год, так что определенные ресурсы для поддержания бюджетных затрат есть.

Но понятно, что ценники будут обновляться при любом сценарии, и очевидно, что не в сторону уменьшения цен.

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