Телепродюсер Николай Картозия заявил, что подал в суд на режиссера Сарика Андреасяна. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Таким образом Картозия отреагировал на то, что Андреасян подал к нему иск о защите чести и достоинства.

«Сарик, я тоже подал на тебя в суд. Изучай иск и не скучай», — прокомментировал он.

Причиной обращения в суд Андреасяна стала публичная критика его кинотворчества Картозией, сообщил «МК».

Материалы дела зарегистрированы 10 декабря в Пресненском суде Москвы. Какие именно высказывания Картозии послужили поводом для иска, не уточняется.

В ноябре продюсер опубликовал в своем телеграм-канале рецензию на фильм «Онегин», снятый Андреасяном в 2024 году по роману Александра Пушкина. В картине сыграли Виктор Добронравов и жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк.

Одной из претензий к режиссеру со стороны Картозии стал выбор актеров, которые исполнили главные роли — они оказались значительно старше своих героев.

«Отдадим должное Сарику — он как никто другой умеет раскрыть деревянных актеров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского», — писал Картозия.

Кроме того, продюсера смутили декорации в фильме и чрезмерный акцент на них: «Отдельной благодарности заслуживает оператор, который набил руку на армянских свадьбах и весь фильм показывает нам сусальное золото на стенах с любовью».

«У Андреасяна много клеветников и завистников, которым не хватает мужества осознать масштаб его личности. У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам», — отмечал Картозия.

Ранее в интервью «Кинопоиску» Андреасян объяснил свое решение изменить возраст главных героев тем, что «жизнь и возрастные критерии сильно изменились, и прежние 25 лет — это сегодняшние 40». Также режиссер обещал, что «„Онегин“ станет эталоном бережной и точной экранизации».