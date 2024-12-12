Телепродюсер Николай Картозия заявил, что подал в суд на режиссера Сарика Андреасяна. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Таким образом Картозия отреагировал на то, что Андреасян подал к нему иск о защите чести и достоинства.
«Сарик, я тоже подал на тебя в суд. Изучай иск и не скучай», — прокомментировал он.
Причиной обращения в суд Андреасяна стала публичная критика его кинотворчества Картозией, сообщил «МК».
Материалы дела зарегистрированы 10 декабря в Пресненском суде Москвы. Какие именно высказывания Картозии послужили поводом для иска, не уточняется.
В ноябре продюсер опубликовал в своем телеграм-канале рецензию на фильм «Онегин», снятый Андреасяном в 2024 году по роману Александра Пушкина. В картине сыграли Виктор Добронравов и жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк.
Одной из претензий к режиссеру со стороны Картозии стал выбор актеров, которые исполнили главные роли — они оказались значительно старше своих героев.
«Отдадим должное Сарику — он как никто другой умеет раскрыть деревянных актеров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского», — писал Картозия.
Кроме того, продюсера смутили декорации в фильме и чрезмерный акцент на них: «Отдельной благодарности заслуживает оператор, который набил руку на армянских свадьбах и весь фильм показывает нам сусальное золото на стенах с любовью».
«У Андреасяна много клеветников и завистников, которым не хватает мужества осознать масштаб его личности. У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам», — отмечал Картозия.
Ранее в интервью «Кинопоиску» Андреасян объяснил свое решение изменить возраст главных героев тем, что «жизнь и возрастные критерии сильно изменились, и прежние 25 лет — это сегодняшние 40». Также режиссер обещал, что «„Онегин“ станет эталоном бережной и точной экранизации».
4 декабря прошло очередное заседание Мещанского суда по делу о лишении Андреасяна водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД остановили Андреасяна в мае, когда он ехал в районе Цветного бульвара в Москве. Как сообщили в суде, у режиссера выявили признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта и «нарушение кожных покровов окраса лица». В постановлении говорится, что алкотестер показал содержание спиртного в крови 0,403 мг/л, тогда как допустимая норма составляет не более 0,16 мг/л. Как сообщает Shot, по версии защиты, режиссер перепутал алкоголь с минералкой и отхлебнул ее уже после того, как его остановили сотрудники ГИБДД.