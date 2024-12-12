Возможными новыми целями российской баллистической ракеты «Орешник» могут стать военные объекты на территории Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, под удар могут попасть и угрожающие России объекты на территории других стран.

«Новые цели могут быть любые, это довольно закрытая вещь. Могут огрести военные предприятия, могут быть нанесены удары по другим объектам, представляющим угрозу нашей безопасности», — сказал Колесник.

Он допустил и удары «Орешником» по территориям других государств — в случае проявления агрессии в адрес России и угрозы ее безопасности в соответствии с военной доктриной страны. По мнению депутата, некоторые страны НАТО ошибочно полагают, что «им ничего не грозит».

«Но США не будут вступаться за всех, и странам, поставляющим вооружения на Украину, стоит об этом задуматься», — убежден он.

Колесник добавил, что возможные удары будут наноситься исключительно по военным целям, не затрагивая мирное население. «Только военные объекты и военные цели, мы внимательно за этим следим. Центры принятия решений — это тоже военные объекты», — утверждает депутат.

Впервые о том, что у России существует гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября, говоря об ответе на данное Вашингтоном Киеву разрешение бить дальнобойным американским оружием вглубь российской территории. По словам Путина, 19 и 21 ноября ВСУ нанесли два таких удара, а Россия в ответ запустила «Орешник» по военному предприятию в Днепре (бывший Днепропетровск).

В декабре российский глава анонсировал дальнейшее развитие и наращивание арсенала «Орешника», поскольку, по его словам, эти ракеты в достаточном количестве полностью заменят ядерное оружие.