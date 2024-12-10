России нужно совершенствовать ракетный комплекс средней дальности «Орешник», поскольку достаточное количество таких систем фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а “Орешник”. Потому что, так-то, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — сказал Путин (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

По словам президента, Россия ведет себя «достаточно аккуратно» и «даже сдержанно», но при необходимости проявляет волю «и на государственном уровне, и на уровне граждан Российской Федерации».

Путин впервые сообщил о наличии у России новейшей системы «Орешник» 21 ноября. По его словам, баллистической ракету испытали в боевых условиях, ударив в украинском Днепре по одному из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения.

На следующий день президент поручил начать серийное производство «Орешника». По его словам, в мире нет аналогов новейшим российским ракетам и средств их перехвата. В конце ноября Путин допустил возможность удара «Орешником» по украинским военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и «центрам принятия решений» в Киеве.

В начале декабря Путин согласился разместить «Орешник» в Беларуси по просьбе президента республики Александра Лукашенко. По словам российского лидера, это будет возможно во второй половине 2025 года. Возможные цели поражения «Орешником» будет определять Минск, но система будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения России.