В Нигерии трое детей — курсантов военной школы-интерната в городе Зария (северный штат Кадуна) умерли с начала декабря от «странной болезни», сообщают местные СМИ. В Роспотребнадзоре заявили, что «держат на контроле информацию о заболевании неизвестной этиологии» в африканской стране. Что об этом известно и есть ли угроза для России — в материале RTVI.

«Странная болезнь»: что известно

Срочная новость под заголовком «Странная болезнь поразила Нигерийскую военную школу» появилась на сайте Sahara Reporters 5 декабря. В ней говорилось, что за неделю там умерли двое мальчиков. Многие другие курсанты были госпитализированы в больницу местного Университета Ахмаду Белло, большинство в критическом состоянии, говорилось в публикации.

Комендант школы подтвердил изданию вспышку неизвестного заболевания. По его словам, экспертиза по первому умершему показала патологию сердечно-сосудистой системы. «У нас уже есть [медицинский] отчет. Тем не менее мы проводим меры экстренного реагирования для выявления заболеваний и причин», — сказал комендант.

На следующий день, 6 декабря, стало известно о третьем умершем курсанте. Согласно сообщению Sahara Reporters, родители стали забирать своих детей из военного интерната. Они жаловались, что военные не раскрывают им информацию, а преподаватели боятся говорить открыто о случившемся.

В Нигерии это не первый случай, когда местные СМИ сообщают о «странных» и «неизвестных» смертельных заболеваниях. В августе в том же городе Зария жители и старейшины были встревожены вспышкой «странной болезни», от которой в течение суток умерли пятеро детей. Тогда писали, что причиной, возможно, стала дифтерия.

В России обратили внимание на сообщения из Нигерии спустя несколько дней. В Роспотребнадзоре отметили, что в открытых источниках не называют симптомов неустановленной болезни. Вместе с тем там заверили, что о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание ведомство узнает незамедлительно и имеет все возможности, чтобы оперативно выявлять риски и принимать меры.

В Роспотребнадзоре добавили, что в пунктах пропуска на границе постоянно действует автоматизированная информационная система «Периметр», которая в том числе помогает «выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».

В сообщении Роспотребнадзора по-прежнему говорилось от троих умерших в Нигерии, однако позднее тем же днем телеграм-канал Mash написал со ссылкой на местные СМИ, что число жертв неизвестной болезни якобы возросло до 10.

Как утверждалось в публикации, в Нигерии якобы обнаружили «неизвестный ранее вирус» — «новое заболевание-мутант», от которого «люди погибают быстрее, чем хворь диагностируют».

Есть ли угроза для России

Комментируя новости о вспышке в Нигерии, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил завоза новых патогенов в Россию из Африки, но призвал не делать поспешных выводов и «не особенно переживать насчет этой неизвестной африканской болезни».

«Если честно, я даже не вполне понимаю, почему все решили, что это именно вирус. С той же долей вероятности это может быть и, например, бактерия. В любом случае нужно получить хоть какие-то сведения, обследовать хотя бы одного пациента», — сказал он «Парламентской газете».

«Удивительную заразность» болезни в Нигерии Альтштейн объяснил тем, что вспышка произошла в закрытом и в значительной степени изолированном от внешней среды учебном заведении, а также недостаточным уровнем развития африканской медицины.

По оценке ученого, вероятность попадания патогенов из Африки в Россию не особенно велика, но даже в этом случае вряд ли такое распространение вызовет новую глобальную пандемию. По словам Альтштейна, более вероятными кандидатами на пандемию вирусологи считают по-прежнему семейство коронавирусов, а также птичий грипп.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Леонов в беседе с RTVI заверил, что в России «выстроена очень надежная система по недопущению различных инфекционных заболеваний, в том числе из Африки, из Сирии».

«Система работает, работает надежно, и в этом плане можно рассчитывать на то, что мы не столкнемся с инфекциями. В случае, если столкнемся, у нас тоже есть определенные регламенты и меры реагирования. Во-первых, это [завоз инфекций] происходит редко. Во-вторых, если это происходит, то Роспотребнадзор с Минздравом реагируют, там все порядки есть для этого, — и локализуют эту инфекцию. Поэтому беспокоиться не о чем», — заявил депутат.

Леонов напомнил, что во всем мире есть «много очагов различных инфекций», и привел в пример ситуацию в Сирии, где в результате наступления вооруженных группировок оппозиции был свергнут режим президента Башара Асада.

«От того, что есть, например, события в Сирии или нет событий в Сирии, — явно это сильно не повлияет на то, что в России каким-то образом вспыхнет тот или иной очаг инфекции. Бояться не надо, все под надежным контролем государства», — заключил депутат.