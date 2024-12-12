Сегодня специалисты наблюдают высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов», — сказала она на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

По словам главы Роспотребнадзора, для инфекций и эпидемий не существует границ, заболевание, возникшее в одной стране, имеет высокую вероятность оказаться в другой.

«С учетом инфекционных потоков, с учетом очень интенсивного авиасообщения, и целого ряда других факторов, мы, безусловно, расширяем и развиваем международное сотрудничество. И можно сказать, что мы сегодня не только готовы, мы уже делаем это, когда мы делимся нашими технологиями противоэпидемическими с нашими друзьями в разных множественных странах, но, в первую очередь, там, где это нужно», — добавила Попова.

Птичий грипп — инфекционное заболевание, которое встречается у птиц и может передаваться человеку. Для него характерны острый лихорадочный синдром, поражение легких и высокая степень летальности. Заражение обычно происходит при прямом контакте с инфицированным животным или загрязненной средой. Возбудители птичьего гриппа — вирус типа А (Н5N1, H5N2 и другие).

В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2) в Мексике. Заболевшим оказался 59-летний мужчина. 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, тошнота и общее недомогание, после чего его госпитализировали, но спасти не смогли — он скончался 24 апреля.

По данным ВОЗ, умерший не контактировал с домашней птицей, но жил в штате Мехико, граничащем со штатом Мичоакан, где в марте 2024 года произошла вспышка птичьего гриппа . Расследование по определению точного источника заражения вирусом продолжается, подчеркнули в организации.