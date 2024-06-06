Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N2) был зафиксирован в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заболевшим оказался 59-летний мужчина. По данным ВОЗ, 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, тошнота и общее недомогание, после чего его госпитализировали, но спасти не смогли — он умер 24 апреля.

Лабораторные исследования, проведенные в Национальном центре гриппа Мексики, показали, что мужчина был инфицирован подтипом гриппа A (H5N2). Птичий грипп также подозревали еще у 29 человек, контактировавших с больным, однако анализы, взятые у них, показали отрицательный результат.

В сообщении пресс-службы организации также указано, что умерший не контактировал с домашней птицей, но жил в штате Мехико, граничащем со штатом Мичоакан, где в марте 2024 года произошла вспышка птичьего гриппа . Расследование по определению точного источника заражения вирусом продолжается, подчеркнули в ВОЗ.

Организация оценивает риск для населения, связанный с птичьим гриппом, как низкий.

Птичий грипп — инфекционное заболевание, которое встречается у птиц и может передаваться человеку. Для него характерны острый лихорадочный синдром, поражение легких и высокая степень летальности. Заражение обычно происходит при прямом контакте с инфицированным животным или загрязненной средой. Возбудителями птичьего гриппа являются вирус типа А (Н5N1, H5N2 и другие). Заражение мужчины H5N2 в Мексике — первый из зарегистрированных случаев, в то время как случаи инфицирования другими подтипами уже неоднократно встречались. «Хорошая новость заключается в том, что ни один из этих штаммов до сих пор не продемонстрировали передачу от человека к человеку. Однако этот первый случай является тревожным сигналом. Это напоминает нам о том, что вирусы гриппа могут эволюционировать, и необходимо постоянное наблюдение за вирусами как у животных, так и у людей», — отметил эпидемиолог и руководитель отдела инноваций Бостонской детской больницы Джон Браунштейн в разговоре с ABC News.

В начале апреля 2024 года в США подтвердили наличие птичьего гриппа у крупного рогатого скота в штате Техас — тогда заболел сотрудник молочной фермы, писали Politico и The New York Times. Это был первый случай заражения человека птичьим гриппом в Техасе и второй — в истории США. Сначала сотрудник фермы пожаловался врачам на конъюнктивит, но позже сдал анализ, который подтвердил заболевание птичьим гриппом A(H5N1).

Помимо Техаса, вирус распространился среди крупного рогатого скота в штатах Канзас и Мичиган, сообщили Минздрав и Минсельхоз США.