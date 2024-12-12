Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу в возрасте 18 лет стал 18-м чемпионом мира по шахматам. Международная шахматная федерация (FIDE) назвала его самым молодым обладателем этого титула.

Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индийскому шахматисту удалось обыграть действующего чемпиона мира, китайского гроссмейстера Дин Лижэня. Матч закончился со счетом 7,5:6,5.

«Каждый шахматист хочет испытать этот момент, но не каждый получает такую возможность. Я жил этой мечтой», — сказал Гукеш Доммараджу после матча.

Партия длилась 58 ходов. Индийский спортсмен играл черными фигурами, китайский — белыми. Как позже признался сам Лижень, на 55-м ходу он допустил серьезную ошибку. В результате уже спустя три хода игра завершилась его поражением.

Как отметил портал Championat, Гукеш Доммараджу стал вторым гроссмейстером из Индии, который удостоился звания чемпиона мира. До этого победителем международного турнира удалось стать Вишванатану Ананду, обыгравшему в 2006 году Владимира Крамника.

До Гукеша Доммараджу самым молодым чемпионом мира по шахматам считался Гарри Каспаров*, который победил Анатолия Карпова в 1985 году в возрасте 22 лет.

*признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов