Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, передает корреспондент RTVI. Второе чтение запланировано на 14 ноября.

Главный финансовый документ страны поддержали 314 депутатов из «Единой России», ЛДПР и «Новых людей», 78 представителей фракций СРЗП и КПРФ воздержались от голосования, один человек проголосовал против.

В ходе обсуждения депутаты указали на связанные с бюджетом риски. В частности, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров призвал учесть, что Россия «все равно встроена в международную экономическую систему», где сейчас происходит замедление.

«Неслучайно Счетная палата говорит о рисках, например, неполучения определенных доходов при неблагоприятном развитии внешнеэкономической ситуации. Есть ли другие риски? Конечно, есть. <…> На нас может влиять дефицит рынка труда, риски замедления инвестиций и так далее», — предупредил Макаров.

Он подчеркнул, что запланированное в бюджете увеличение доходов на 2025 год — до 6,7 трлн рублей, то есть почти на 23% больше, чем обсуждали ранее, — это «не повод просто включить марш».

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что к следующему чтению, которое состоится в середине ноября, депутатам и правительству надо будет доработать законопроект о бюджете — «прежде всего по региональной составляющей», поскольку от исполнения региональных бюджетов напрямую зависит реализация национальных целей.

«Нам предстоит распределить все трансферты регионам, обеспечить необходимую финансовую поддержку субъектам федерации и вместе с федеральным бюджетом обеспечить исполнение национальных проектов», — пояснил Жуков.

По его словам, это будет «большая работа».

Доходы, расходы, дефицит и госдолг

Принятый в первом чтении законопроект о федеральном бюджете предусматривает на 2025 год рост доходов в номинальном выражении на 11,6% по сравнению с 36,1 трлн рублей в 2024 году. На следующие три года запланированы доходы в размере:

40,29 трлн рублей в 2025 году,

41,841 трлн рублей (18,1% ВВП) в 2926 году,

43,154 трлн рублей (17,4% ВВП) в 2027 году.

Расходы бюджета, которые в 2024 году составят 39,4 трлн рублей, запланированы на уровне:

41,46 трлн рублей в 2025 году,

44 трлн рублей в 2026 году,

45,9 трлн рублей в 2027 году.

Дефицит бюджета, согласно принятому в первом чтении законопроекту, предусмотрен на уровне:

0,5% ВВП в 2025 году,

0,9% ВВП в 2026 году,

1,1% ВВП в 2027 году.

Госдолг России, который сейчас составляет 15% ВВП, в следующие три года останется на минимальных значениях, заверил депутатов глава Минфина Антон Силуанов во время своего выступления на сегодняшнем заседании Госдумы.

«В конце трехлетки видим этот показатель [повысившимся] до 18%, что также не влияет на макроэкономическую стабильность». — уточнил прогноз министр.

По словам Силуанова, проект бюджета предполагает, что к концу 2027 года снизится зависимость российской экономики от нефти и газа, ненефтегазовый дефицит сократится с нынешних 7,5% ВВП до 5%, а доля доходов от нефти и газа — с 27% в 2025 году до 23% в 2027 году.

Приоритеты бюджета

Выступая перед депутатами, Силуанов перечислил три приоритета трехлетнего бюджета, законопроект о котором вынесен на голосование:

социальная поддержка россиян,

финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны и социальная поддержка семей участников специальной военной операции,

решение задач технологического развития и развития инфраструктуры страны.

«Все те задачи, которые мы реализовывали и поставлены президентом перед людьми, будут обеспечены ресурсами», — заверил глава Минфина. Развитие технологий и инфраструктуры, по его словам, обеспечит вклад в экономику, создающий «высококвалифицированные рабочие места и, соответственно, поддерживающий уровни заработных плат».

Социальная поддержка

Рассказывая о заложенных в бюджет мерах соцподдержки, Силуанов уточнил, что с 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут повышены на уровень инфляции, который «сложится в текущем году», — пока на прогнозируемые 7,5%, а потом в случае необходимости «будет произведена доиндексация».

Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит около 24 тысяч рублей.

На поддержку детей в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено порядка 10 трлн рублей, из которых около 4 трлн рублей уйдут на выплату единого детского пособия. Маткапитал на первого ребенка составит 676 тысяч рублей, а на второго — почти 894 тысячи рублей, сообщил Силуанов.

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Глава Минфина напомнил, что проект бюджета предполагает продление действия программы льготной ипотеки для семей с одним ребенком в возрасте до семи лет или двумя детьми в возрасте до 17 лет. В отдельных российских регионах такие семьи смогут взять ипотеку по 6%, уточнил министр.

Оборонные расходы

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» (в целом, включая открытую и закрытую часть) составят:

в 2025 году — 13,49 трлн рублей,

в 2026 году — 12,7 трлн рублей,

в 2027 году — 13 трлн рублей.

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На мобилизационную и вневойсковую оборону планируется потратить:

более 16 млрд рублей в 2025 году,

почти 17 млрд — в 2027 году,

свыше 17 млрд рублей в 2027 году.

«С учетом тех потребностей Минобороны и других силовых ведомств, которые участвуют в специальной военной операции, мы составили военный бюджет. В первоочередном порядке деньги на это учтены», — сказал Силуанов на заседании Госдумы.

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Он подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом расходы силовых ведомств по закрытым статьям увеличены, и это была первоочередная задача разработчиков бюджета.

«Здесь и непосредственно закупка вооружений и военной техники, денежное довольствие военнослужащих, обеспечение, как мы говорили, социальной поддержки семей военнослужащих, модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса. На эти мероприятия деньги учтены», — заверил глава Минфина депутатов.

Расходы по другим статьям

Вдвое больше расходов, чем в 2024 году, заложено на достижение технологического лидерства, — это примерно 6 трлн рублей. Эти средства, по словам Силуанова, пойдут на самолеты МС-21 и Superjet, вертолеты, двигатели для различных типов самолетов, судостроение, судовые двигатели и иное судовое оборудование.

Кроме того, бюджет предусматривает вложения в развитие радиоэлектроники, докапитализацию Фонда развития промышленности и приоритетное выделение средств по нацпроектам «Станки» и «Беспилотные авиационные системы».

На здравоохранение в проекте трехлетнего бюджета предусмотрены расходы:

в 2025 году — 1,86 трлн рублей,

в 2026 году — 1,86 трлн рублей,

в 2027 году — 1,91 трлн рублей.

Расходы на образование, согласно законопроекту, запланированы на уровне:

в 2025 году — 1,57 трлн рублей,

в 2026 году — 1,68 трлн рублей,

в 2027 году — 1,75 трлн рублей.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры, которая должна стартовать в 2025 году, за три ближайших года планируется потратить в общей сложности 170 млрд рублей.

Также проект бюджета предусматривает выделение средств на строительство и реконструкцию 77 аэродромов.