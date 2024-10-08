Россия продолжает увеличивать военные расходы за счет других финансовых потребностей, пишет старший экономист Банка Финляндии Хела Симола в статье на сайте регулятора, анализируя данные о российском федеральном бюджете на 2025-2027 годы, представленном в Госдуму в конце сентября. Ее основные выводы — в материале RTVI.

Симола напоминает, что официальная публикация данных о реализованных военных расходах России прекратилась с 2021 года, поэтому составить представления о них можно лишь приблизительно — по обнародованным параметрам проектов российского бюджета. Также аналитик использует общую оценку военных расходов России в 2022-2023 годах от Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), чтобы строить предположения о бюджетных планах на 2024-2025 годы.

Перераспределение ресурсов

Российскому правительству придется «смириться» с постоянным ростом расходов в категории «Оборона», которые в 2025 году предположительно увеличатся почти на 20% по сравнению с 2024 годом.

При этом другие основные категории расходов повысятся всего на 2-5% — это «номинальная корректировка, которая даже не компенсирует инфляцию», считает Симола.

2025 год будет уже четвертым подряд годом значительного роста оборонных расходов России, причем они фигурируют не только непосредственно в статье «Оборона», но и встречаются в других категориях расходов.

Массовое увеличение оборонных расходов поглощает ресурсы, которые можно было бы использовать в других целях, пишет автор статьи.

В 2019—2025 годах доля оборонных расходов резко возросла, а доли большинства других основных категорий расходов снизились (в том числе расходы на социальную политику).

По оценке SIPRI, прямые оборонные бюджетные расходы России в 2022-2025 гг. составят не менее 50 трлн рублей ($280 млрд), расходы на образование — менее половины от этой суммы.

Для финансирования растущих оборонных расходов бюджетная структура перекладывает бремя финансирования в большей степени на частный сектор — в частности, на корпорации, считает Симола.

Рост доходов, расходов и дефицита

Бюджетный план предполагает увеличение госдоходов на 14% в 2025 году. Большая часть этих новых доходов будет поступать от предприятий, не связанных с нефтегазовым сектором, в основном — в форме увеличения налогов, в том числе повышаемых с начала 2025 года.

Однако все равно ожидается, что консолидированный бюджет останется дефицитным в ближайшие годы. Его ожидаемый дефицит в 2024 году составляет 4 трлн руб. (2% ВВП) — вдвое больше предыдущих бюджетных прогнозов, но все еще примерно на уровне 2023 года. В последующие годы дефицит должен снизиться до среднегодового значения 2 трлн руб. (1% ВВП).

У России по-прежнему не должно быть серьезных проблем с финансированием таких дефицитов, убеждена Симола. По ее словам, дефицит будет покрыт за счет госдолга, коэффициент которого в результате к концу 2027 года составит 18% ВВП. В качестве резерва Фонд национального благосостояния по-прежнему содержит ликвидные активы в размере примерно 5 трлн руб., которые можно легко задействовать.

Оптимистичные предположения о ВВП и инфляции

Более высокие расходы сопряжены с более высоким риском, пишет автор статьи. Доходы от нефти и газа, которые, как ожидается, составят 5% ВВП в 2025 году, по-прежнему являются важным источником доходов бюджета России.

Структура бюджета основана на предположении, что экспортная цена российской нефти в среднем составит $70 за баррель в 2025 и 2026 годах. Если она резко снизится, России будет гораздо сложнее финансировать более высокие бюджетные расходы — которые, кроме того, усиливают и без того высокое инфляционное давление, отмечает Симола.

Таким образом, текущие предположения о росте ВВП на 2,5% и инфляции на 4,5% в 2025 году кажутся довольно оптимистичными, делает вывод автор статьи.

Финансовое положение правительства становится более напряженным, но Россия все еще может позволить себе следовать по этому пути, ведя борьбу «на истощение» на Украине, убеждена Симола.

Предварительная бюджетная структура России ясно показывает, что главным приоритетом правительства является продолжение СВО, подчеркнула аналитик.