Реальная инфляция в России в 2,5 раза выше официальных данных. Такое мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказал в программе RTVI «Респиратор Бабушкина».

«Ну, умножайте официальные на 2,5 и не ошибетесь», — сказал Делягин, отвечая на вопрос, сколько сейчас составляет реальная инфляция.

По словам депутата, такая ситуация наблюдается еще с 2000-х годов. «Когда-то на два нужно было умножать, когда-то на три нужно было умножать», — отметил он.

В 2022 году разрыв между реальной и официальной инфляцией составлял, возможно, 2,5 — 3 раза, считает депутат.

«Сейчас, скорее, — 2-2,5, потому что у людей денег нет — у массы людей (есть, естественно, исключения). Рост цен затормозился немножечко в этом году, ну, и в конце прошлого года», — пояснил Делягин.

Росстат сообщал, что, по данным на 3 июня, годовая инфляция составила 8,15%. С начала месяца рост цен в России к 3 июня составил 0,07%, с начала года — 3,13%.

7 июня Банк России в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%. «Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорилось в сообщении ЦБ.