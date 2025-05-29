Слухи о том, что банки могут заморозить вклады россиян, были запущены из-за рубежа, чтобы запугать граждан и раскачать ситуацию в стране. Такое мнение высказал RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отверг версию топ-менеджера Совкомбанка, что это была пиар-кампания строителей и риелторов.

«Я вообще не верю в то, что это связано со строителями. Я думаю, что это скорее из-за рубежа, там все пугают наших граждан. Все это недобросовестная реклама против нашего государства и против финансовой системы, таким образом пытаются раскачать ситуацию в нашей стране», — сказал Аксаков.

По оценке депутата, если строительные компании и участвовали в распространении подобных слухов, то «очень ограниченно».

Ранее первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский сказал в интервью «Ведомостям», что слухи о возможной заморозке вкладов были «блестящим креативом пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний».

«И действительно, мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года», — отметил он.

По словам Хотимского, к такому «креативу» банки отнеслись с пониманием.

«Честно говоря, они молодцы: с учетом того как сегменту пришлось непросто в четвертом квартале, таким необычным способом у них получилось привлечь больше спроса. Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами», — рассудил совладелец Совкомбанка.

Слух о заморозке вкладов и реакции на него

Вероятность заморозки вкладов стала активно обсуждаться в публичном поле после того, как такую возможность в ноябре 2024 года допустил в эфире «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Экономист отвечал на вопрос о том, какие он видит «сценарии стерилизации денег на депозитных счетах при понижении ставки Центрального банка и какова будет стратегия борьбы с этими деньгами, если будет».

«Заморозка. Да, вполне», — сказал тогда Зубец и далее описал как «один из очевидных вариантов» введение ограничений на выдачу денег с депозитов. При таком сценарии частичной заморозки снять всю сумму, если речь идет о крупных вкладах, можно только по частям за достаточно длительное время.

«То есть Центробанк может выдать распоряжение банкам, может быть распоряжение правительства, как угодно, о том, что снятие осуществляется не более чем на X рублей каждый месяц — и будете снимать X рублей», — пояснил экономист.

Зубец отметил, что возможность заморозки вкладов допускает не только он один, а также авторы различных публикаций с такими прогнозами. По его словам, это одна из возможных стратегий, призванных не допустить «бешеную инфляцию» в случае, если после снижения ключевой ставки граждане начнут выводить с банковских вкладов «десятки триллионов рублей» и принесут их на рынок.

Глава думского комитета по финрынку Алексей Аксаков, комментируя слова Зубца, назвал «идиотскими» рассуждения о возможной заморозке вкладов и высказал мнение, что ответственный человек не имеет права делать подобные заявления.

«Я считаю, либо это глупость, либо это целенаправленное провокационное заявление», — сказал он RTVI.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев заявил RTVI, что прогноз Зубца «не имеет ничего общего с действительностью» и непонятно, на чем основывается.

В январе этого года опрошенные RTVI эксперты заверили, что реальных оснований для заморозки вкладов россиян нет.

Как напоминают «Ведомости», слух не раз комментировала сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, она говорила, что «в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла».