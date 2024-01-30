Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала сведения о доходах и имуществе Владимира Путина, который накануне был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Эта информация появились в открытом доступе впервые с апреля 2022 года, когда российский президент официально отчитался о 10 202 616 рублях, заработанных в 2021 году.

В 2023 году декларации высокопоставленных чиновников и госслужащих перестали публиковать в открытом доступе.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ЦИК, за последние шесть лет Путин заработал более 67,5 млн рублей. Эта сумма включает зарплату, пенсию, военную пенсию, доходы от продажи имущества и от вкладов и ценных бумаг.

В декларации главы государства сказано, что ему принадлежат 230 акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» стоимостью чуть менее 12 рублей за штуку. Кроме того, на имя российского президента открыты десять счетов в банках на общую сумму около 54,4 млн рублей.

Согласно декларации, в собственности у российского лидера находится квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м в Санкт-Петербурге. По распоряжению правительства Москвы, ему в бессрочное пользование выдана квартира в столице площадью 153,7 кв. м и машиноместо (18 кв. м) в Санкт-Петербурге. На главу государства также зарегистрированы три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, «Нива» 2009 года выпуска, а также автоприцеп «Скиф» 1987 года выпуска.

Из информации на сайте центральной избирательной комиссии следует, что среди остальных зарегистрированных кандидатов в президенты большими доходами обладает только Владислав Даванков из партии «Новые люди». За шесть лет до назначения выборов он заработал почти 77 млн рублей. Доходы остальных кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ) — за это время составили 36 млн рублей у каждого.

ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты России 29 января. О намерении баллотироваться в пятый раз российский президент объявил в в декабре 2023 года. По решению Совета Федерации выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.