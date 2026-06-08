Условия урегулирования конфликта на Украине, выдвинутые в совместном заявлении Великобритании, Франции и ФРГ (или «евротройки»), неприемлемы для России. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Глава думского комитета Андрей Картаполов в беседе с RTVI допустил, что таким образом страны Европы пытаются привлечь внимание граждан, которым «надоел этот балаган».

7 июня в Лондоне британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи с Зеленским обозначили пять условий урегулирования: немедленное и полное прекращение огня; нынешняя линия соприкосновения как отправная точка переговоров; международно признанные границы не должны меняться силой; юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины; сохранение заморозки активов до выплаты компенсации Киеву; учет интересов европейской безопасности в любом соглашении, в том числе с согласия стран — членов ЕС и НАТО. Кроме того, стороны договорились наращивать военную помощь Киеву и совместно разрабатывать дальнобойные ударные системы и средства противоракетной обороны.

«Нас эти условия не трогают совсем. СВО продолжается, у украинцев проблемы на передовой. Отсюда и попытки привлечь внимание европейских обывателей, которым весь этот балаган уже давно надоел», — сообщил Картаполов.

Депутат добавил, что Украина «давно ничего сама не производит — не способна», поэтому зависит от поставок вооружений из других стран.

Схожее мнение выразил и Соболев: «Предлагаемые условия мира неприемлемы для нас».

По его словам, Европа намеренно затягивает конфликт в собственных интересах, рассчитывая к 2029—2030 годам подготовиться к более широкому противостоянию с Россией.

«Европа заинтересована в том, чтобы все наши вооруженные силы были заняты специальной военной операцией, находились в пределах Украины, а они, вот видите, проводят учения: не успели одни учения закончиться, как начались другие — теперь на территории прибалтийских лимитрофов. Но они напрямую угрожают и Калининградской области, и Ленинградской области, вообще всему Северо-Западу: там-то войск практически нет, они все находятся в зоне СВО. Им очень важно до того, как они будут готовы — это ориентировочно конец 2029—2030 годов — чтобы наши войска продолжали находиться на территории Украины, в зоне СВО», — сказал Соболев.

Европа считает затягивание конфликта «самым дешевым способом ослабить Россию», добавил парламентарий. «Вот гибель сотен тысяч украинцев — это оказывается, по их мнению, самый дешевый способ ослабить Россию», — заявил он.

По мнению Соболева, президент Украины на самом деле не хочет заключать мирный договор с РФ. «Для Зеленского наступление мира — это политическая смерть, и он, конечно, будет с кем угодно — со Стармером, Макроном, Мерцем, Трампом — вступать в блоки, объединения, чтобы сохранить свою власть и продолжать свое личное обогащение», — сказал депутат.

Собеседник RTVI подчеркнул, что главная задача России сейчас — достичь целей СВО.

«По моему глубокому убеждению, этих целей можно достичь, только выйдя к западным границам Украины. Не может быть часть Русского мира фашистской, ну не может быть», — заявил Соболев.

Любое другое решение депутат считает временным: «Даже если мы в нынешних условиях хоть что-то оставим, это будет гнойник, который все равно будет грозить нам».

Соболев отметил, что противники России еще после разгрома Наполеона Бонапарта пришли к выводу, что «победить ее на поле боя невозможно».

«Но если ее ослабить, отделив Малороссию и Белоруссию, — слова “Украина” тогда, в XIX веке, не было, — тогда с ней можно будет справиться, нанести стратегическое поражение. И они этим усиленно занимаются», — сказал парламентарий.

Генерал добавил, что в истории России бывали и «более сложные времена», и страна «с честью выходила из трудностей».