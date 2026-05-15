Президент России Владимир Путин может посетить Пекин с однодневным визитом 20 мая, вскоре после завершения саммита лидеров США и Китая. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По словам источников издания, это будет первый случай, когда Китай примет лидеров двух стран в одном и том же месяце вне многостороннего контекста. Это показывает усилия Пекина по поддержанию связей с обеими странами и укреплению своих позиций как ключевой державы в условиях раздробленного миропорядка.

После визита Путина Китай станет первой страной, которая примет всех четырех лидеров стран — постоянных членов Совета безопасности ООН с разницей в несколько месяцев. В декабре 2025 года Си Цзиньпин принимал президента Франции Эммануэля Макрона, а в январе 2026-го — премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

15 мая свой визит в КНР завершает президент США Дональд Трамп. Это первая официальная поездка американского лидера в Китай почти за десять лет.

При этом South China Morning Post отмечает, что визит Путина в Китай — часть рутинных контактов Москвы и Пекина, так что ожидать торжественной встречи и масштабного освещения, как в случае с приездом Дональда Трампа, не стоит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтверждал, что даты визита Путина в Китай уже определены, однако подробностями не делился. Еще в феврале Кремль сообщал, что Владимир Путин принял предложение лидера КНР посетить Китай в первой половине 2026 года.