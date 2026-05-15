Японский автоконцерн Honda впервые за 70 лет зафиксировал чистые убытки, что напрямую связано с неудачными инвестициями в сегмент электромобилей, сообщает BBC News Mundo со ссылкой на заявление самой компании.

Операционные потери за финансовый год, завершившийся в марте 2026 года, составили 2,68 миллиарда долларов. Спрос на электрокары оказался значительно ниже прогнозов, и теперь производитель вынужден отказываться от ряда амбициозных целей, а также закупать компоненты в Китае для сокращения издержек.

Среди ключевых факторов, усугубивших ситуацию, руководство называет изменения в политике США — отмену налоговых льгот для покупателей электрокаров (ранее до $7500 на машину) и введение пошлин на импорт автомобилей и запчастей, пусть и сниженных с 25% до 15%.

Особенно болезненным для Honda стало решение президента Дональда Трампа, который в сентябре 2025 года ликвидировал субсидии для потребителей, желающих приобрести электромобиль.

Компания, основанная в 1948 году и вышедшая на биржу в 1957-м, сегодня является вторым по величине автопроизводителем Японии. Однако, по мнению аналитиков, ее огромные размеры и традиционная структура мешают гибко реагировать на резкие колебания спроса.

Глава корпорации Тосихиро Мибе объявил об отказе от прежних ориентиров: цель, согласно которой каждый пятый новый проданный автомобиль к 2030 году должен быть электрическим, а также стремление полностью перевести весь модельный ряд на электротягу к 2040 году — отменены.

Теперь Honda намерена развивать успешное мотоциклетное подразделение, финансовые услуги и выпуск гибридов, также компания сконцентрируется на рынках Северной Америки, Японии и Индии, заморозив планы по производству батарей и электромобилей в Канаде. В следующем финансовом году компания прогнозирует новые убытки от «электрического» направления.

Финансовый аналитик Данни Хьюсон назвала случившееся «мрачным рубежом, но не сюрпризом». По ее словам, Honda, как и многие традиционные автогиганты, сделала ставку на стремительный переход водителей на электрокары, однако политические изменения, рост стоимости жизни и конкуренция со стороны китайских фирм разрушили эти планы.

Эксперт добавила, что хотя спрос на электромобили в последние месяцы подогревается скачком цен на бензин из-за конфликта США и Израиля с Ираном, таким крупным компаниям, как Honda, крайне трудно адаптироваться на ходу, и впереди — новые потрясения.