Пентагон отменил планы по отправке примерно четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение принято в рамках более широкого пересмотра военного присутствия США в Европе на фоне конфликта Дональда Трампа с Германией и другими членами НАТО.

Речь идет о 2-й бронетанковой бригадной группе 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в техасском Форт-Худе. По данным собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, некоторые из военнослужащих уже находились в пути, когда поступил приказ об отмене.

Развертывание подразделения было анонсировано еще в марте как часть того, что в армии называли «обычной ротацией сил». Командующие в Европе должны были определить точное место дислокации. Однако, по словам источников, многие военные уже знали, что направляются именно в Польшу, а некоторые уже успели туда прибыть.

Причины отмены не вполне ясны, учитывая, что Трамп сохраняет тесные отношения с польскими лидерами даже на фоне обвинений в адрес других европейских руководителей в игнорировании его просьб о помощи в войне США с Ираном.

Издание Army Times сообщило, что «армия США внезапно отменила запланированное развертывание в Польше, в результате чего численность американского персонала в Европе вернулась к уровню, существовавшему до 2022 года».

В Пентагоне отказались от комментариев. Министр армии США Дэн Дрисколл и исполняющий обязанности начальника штаба армии генерал Крис ЛаНев, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам, не упомянули об отмене переброски военных в Польшу.

Трамп уже заявлял, что выведет как минимум пять тысяч солдат из Германии, и намекал на более масштабное сокращение 85-тысячного воинского контингента США в Европе. Это последовало за словесной перепалкой американского лидера с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который заявил, что иранские переговорщики унизили Вашингтон.

При этом президент США допускал, что после вывода из Германии американские военные будут передислоцированы в Польшу.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее сообщил, что союзники проинформированы о возможной паузе в ротации войск США в Европе в связи с пересмотром планов развертывания. При этом, по его словам, Литва не получала данных о выводе американских военных со своей территории.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети X, что эта проблема не касается Польши, а относится к анонсированному ранее изменению присутствия некоторых сил США в Европе. Выступая перед журналистами в Варшаве, он подчеркнул, что перегруппировка не предполагает сокращения американского контингента в стране.

«Это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск», — подтвердил его заместитель Цезари Томчик.

Польская газета Wirtualna Polska попыталась получить комментарии в Пентагоне и Белом доме, но ей не ответили. В Минобороны Германии изданию заявили, что оно «в принципе не комментирует сообщения СМИ».

«Мы подробно говорили на эту тему в последние недели. На данный момент нам нечего добавить по этому вопросу», — заявила представитель ведомства.