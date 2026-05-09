Президент США Дональд Трамп не исключил возможность переброски части американских военных из Германии в Польшу. Он заявил, что такой шаг «возможен», отметив хорошие отношения с Польшей и ее президентом Каролем Навроцким, пишет польское издание Gazeta.

Отвечая на вопрос корреспондента польского радио Марека Валкуского, Трамп отметил, что размещение войск в Польше «понравилось бы» Варшаве. «У нас прекрасные отношения с Польшей, у меня прекрасные отношения с президентом. Помните, я его поддерживал, и он победил, хотя и сильно отставал. Он отличный борец и замечательный человек, он мне очень нравится, так что это возможно», — сказал он перед вылетом в Вирджинию. На уточняющий вопрос о конкретных решениях Трамп вновь ответил, что это «возможно».

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова принять дополнительные американские силы. По его словам, польско-американский альянс остается «основой нашей безопасности», а размещение войск укрепит восточный фланг НАТО.

Ранее Трамп сообщил о планах вывести из Германии больше военнослужащих, чем ранее объявленные 5 тысяч, однако, как отметил госсекретарь Марко Рубио, окончательные решения по этому вопросу пока не приняты.