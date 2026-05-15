Саудовская Аравия обсуждает идею создания пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам двух западных дипломатов, знакомых с ходом переговоров, Эр-Рияд рассматривает в качестве потенциальной модели для соглашения Хельсинский процесс 1970-х годов, ослабивший напряжение в Европе во время холодной войны.

Хельсинские соглашения — или заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — были подписаны летом 1975 года главами 35 государств. Документ закреплял принцип нерушимости послевоенных границ, невмешательства во внутренние дела иностранных государств, а также приверженности подписантов мирному урегулированию споров и экономическому сотрудничеству.

В Саудовской Аравии предполагают, что Иран выйдет из войны с США ослабленным, но все еще будет представлять угрозу для соседей. В частности, страны Персидского залива опасаются, что после сокращения американского военного присутствия в регионе режим в Иране станет еще радикальнее.

Пакт о ненападении — один из нескольких вариантов, который рассматривают союзники, уточняет FT.

По словам источников издания, многие европейские страны и институты ЕС поддержали идею Саудовской Аравии о заключении многостороннего соглашения. Они считают, что это наилучший способ избежать будущих конфликтов и предоставить Тегерану гарантии о том, что он также не будет подвергаться нападению со стороны соседей по региону.

Арабский дипломат также заявил в разговоре с FT, что большая часть стран Персидского залива поддержит пакт о ненападении с Ираном по образцу Хельсинских соглашений. При этом источники издания пока сомневаются, удастся ли привлечь к подобному соглашению Израиль. Без его участия любые пакты будут бессмысленными, так как именно Тель-Авив рассматривают как крупнейший источник конфликтов после Ирана, пишет FT.

Сомнение вызывает и то, присоединятся ли Объединенные Арабские Эмираты к подписанию пакта о ненападении, добавляют дипломатические источники FT. Сейчас ОАЭ занимают наиболее критическую позицию в отношении Ирана среди всех стран Персидского залива.