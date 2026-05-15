Посольство Италии в России заявило, что не меняло правила подачи заявок на визы для россиян через посредников. Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что итальянские визовые центры изменили порядок подачи документов.

«В наши процедуры обработки визовых заявлений не внесено никаких изменений. С ними можно ознакомиться на сайтах наших генеральных консульств в Москве и Санкт-Петербурге», — цитирует РБК посольство.

На сайте генконсульства в Москве указано, что россияне с пропиской в столице или Подмосковье могут обращаться за получением визы в отделения компании VMS. Зарегистрированные в других регионах России могут обращаться в отделения компании AlmavivA Russia в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Самаре. Также на сайте говорится о запрете посредничества.

Ранее АТОР сообщала, что с 12 мая визовые центры VMS и AlmavivA перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление теперь сможет только сам соискатель. Для этого нужно лично прийти в визовый центр с паспортом и подтвержденной онлайн-записью в назначенное время. Исключения не делаются ни для юристов, ни для турагентов.

Итальянская сторона сохранила подачу документов по аккредитации только для нескольких компаний, при условии бронирования у них полного тура, который включает отель, авиабилеты и страховку, сообщает «Вестник АТОР». Какие конкретно компании сохранили такое право, не уточняется. Туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве.

Новые условия чреваты увеличением сроков записи на получение визы. Туристы с пропиской в Москве и Подмосковье смогут попасть в визовый центр не раньше конца июня. Желающие посетить Италию из других регионов России могут рассчитывать на запись только в июле, сообщает АТОР. При этом сроки могут продолжить сдвигаться из-за очередей. Также важно учесть, что к этим срокам добавляется рассмотрение документов, которое занимает до двух месяцев. В итоге полный цикл — от подачи документов до получения визы — может растянуться до четырех месяцев.

Существует вероятность того, что в визовых центрах будут более строго проверять документы россиян, включая бронирование отеля, подтверждение финансовой состоятельности и цель поездки. Таким образом итальянская сторона рассчитывает исключить случаи фиктивных бронирований для получения визы.

Правила подачи документов на итальянскую визу изменились из-за скандала с бывшим послом Италии в Узбекистане. В рамках расследования были арестованы экс-посол в Ташкенте Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе и его помощница Татьяна Тараканова. Их подозревают в коррупции и пособничестве в незаконной миграции.

Следствие считает, что они выдавали долгосрочные визы в Италию россиянам, даже если те не соответствовали требованиям въезда в Шенгенскую зону. В частности, заявители, оформившие визы незаконно, не проживали в консульском округе получения визы и не присутствовали на передаче документов. Заявки направляли через российские туристические агентства.