Бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе арестовали по подозрению в незаконной выдаче шенгенских виз россиянам во время работы в посольстве в Ташкенте. Об этом сообщает la Repubblica.

Экс-посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе и его помощница Татьяна Тараканова, россиянка с итальянским гражданством, которая ранее работала с Пападией в итальянском консульстве в Москве, находятся под следствием прокуратуры Рима по обвинению в коррупции и в пособничестве незаконной миграции. Оба были заключены под стражу накануне по решению суда в Риме.

Пападиа работал послом Италии в Узбекистане с декабря 2024 года. Год спустя, в декабре 2025 года, его уволили с этого поста.

Следствие считает, что бывший посол при помощи Татьяны Таракановой наладил систему выдачи долгосрочных туристических виз сроком от одного до трех лет гражданам России, даже если они не соответствовали требованиям, установленным правилами въезда в Шенгенскую зону. За свои услуги он брал крупные суммы денег, предположительно от четырех до 16 тысяч евро на человека. При этом юридические сборы составляли от 45 до 60 евро за заявление.

В махинациях участвовали три московских туристических агентства — Happy Travel, Visa4you и Park Lane, зарегистрированные на один и тот же адрес, считает итальянская прокуратура. По меньшей мере 95 российских граждан обратились в эти агентства и впоследствии въехали в Италию. При этом они не соответствовали необходимым визовым требованиям: не проживали в консульском округе, где получали визу, то есть в Узбекистане, не имели документов с подписью, аналогичной автографу в паспорте, или не присутствовали в консульстве при получении визы. Заявки направлялись через агентства, а некоторые запросы, по данным расследования, подозреваемые получали через Telegram.

Махинации вскрылись после визита в посольство Генеральной инспекции Министерства иностранных дел и международного сотрудничества летом 2025 года.

«В визовых заявлениях, полученных инспекционной миссией, были обнаружены явные нарушения, непосредственно связанные с действиями главы миссии Пападии, который ставил пометку «ОК» и свои инициалы», — заявили представители ведомства.

Проверка показала, что из 92 рассмотренных заявлений в 81 случае имена «российских граждан, подающих заявления на визу, отсутствовали в реестре въезда в посольство, что свидетельствует о том, что они никогда не являлись лично».

Одно из агентств, обеспечивавших экс-посла клиентами, перевело подельнице Пападии Таракановой более 23 тыс. евро в период с января по июнь 2025 года, считают следователи. Они также рассказали, что во время встречи с инспекторами Пападия и его представитель очень нервничали, так что в результате последний предоставил запись личного разговора со своим подзащитным, где тот признается, что незаконно выдавал визы ради финансовой выгоды.

Экс-дипломата арестовали из-за опасений, что он совершит побег. По данным следователей, Пападиа интересовался возможностью получить визу для поездки в Россию. Расследование продолжается. При этом активы Пападии оцениваются в три миллиона евро. Сам он утверждает, что получил их по наследству.