Си Цзиньпин предложил свою помощь в достижении соглашения с Ираном. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News перед началом второго дня переговоров в Китае.

Дональд Трамп заявил, что китайский лидер заинтересован в открытии Ормузского пролива и выразил готовность помочь США в достижении договоренностей с Ираном.

«Он сказал: если я смогу чем-либо помочь, я с удовольствием это сделаю», — пересказал Трамп слова Си Цзиньпина.

Президент добавил, что США и Китай сходятся во мнении о том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Стороны также обсуждали возможность для Китая закупать американскую нефть. Си Цзиньпин, по словам Трампа, пообещал обдумать это предложение.

«Я сказал: “Я бы хотел, чтобы вы покупали нефть из Техаса и Луизианы, с Аляски. У нас ее очень много”, — сказал Трамп в интервью. — И он ответил, что ему нравится эта идея и он хотел бы это обсудить».

В ходе первого дня переговоров Трамп представил Си Цзиньпину нескольких глав американских корпораций, включая основателя Tesla Илона Маска, исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга и гендиректора Apple Тима Кука. Китай намерен вложить «сотни миллиардов долларов» в работу этих компаний, уверен президент. Никаких подтверждений подобных намерений с китайской стороны пока не поступало.

Главы государств также коротко выступили перед началом второго дня переговоров. Трамп заявил, что стороны заключили «фантастические торговые соглашения». Ранее стало известно, что Китай купит 200 самолетов Boeing. Это существенно меньше, чем предполагали аналитики накануне встречи.

Трамп также отметил, что они «решили множество различных проблем, которые другие люди не смогли бы решить». Американский президент пригласил Си Цзиньпина в США 24 сентября и выразил надежду на то, что Штаты произведут на его партнера такое же благоприятное впечатление, как Китай — на самого Трампа.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что они достигли «новых двусторонних отношений», которые носят «конструктивный характер». Он также назвал это «знаковой вехой» в американо-китайских отношениях.