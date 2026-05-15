В результате ночной атаки БПЛА в Рязани погибли три человека, еще 12 получили ранения, среди них дети, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов позднее уточнил, что семь человек госпитализированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое взрослых в тяжелом состоянии.

«Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — добавил Кузнецов. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

По словам Малкова, обломки БПЛА повредили два многоэтажных жилых дома, а также упали на территорию промышленного предприятия.

Местные телеграм-каналы и «Осторожно, новости» пишут, что удар, вероятно, был нанесен в том числе по местному НПЗ. После атаки беспилотников жители города сообщили о «черном дожде» — липких темных отложениях на автомобилях, окнах и стенах домов.

Малков сообщил, что в целях безопасности в Октябрьском районе отменены занятия в 12 школах и приостановлена работа 21 детского сада. Для тех, кому не с кем оставить ребенка, открыты дежурные группы. Для эвакуированных развернуты пункты временного размещения.

Рязань стала одной из целей масштабной ночной атаки. По данным Минобороны, с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников над 19 регионами — Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Кубанью, а также над Азовским и Каспийским морями.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе было уничтожено более 40 беспилотников. Удару подверглись Таганрог и 11 районов — Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Обливский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский и Тарасовский. По словам губернатора, информации о жертвах и разрушениях не поступало.