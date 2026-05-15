Рисунок Марка Шагала «Ягненок. Сцена из еврейского местечка» оценочной стоимостью $2 млн (149 млн рублей), «Пейзаж с поездом» Петра Кончаловского, этюды Ивана Шишкина, а также работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Бориса Кустодиева и Василия Тропинина войдут в каталог торгов, которые проведет 24 мая Московский Аукционный дом. Общий эстимейт представленной коллекции достигает 2 млрд рублей, сообщили организаторы.

Топ-лотом предстоящих торгов станет произведение Марка Шагала, относящееся к периоду творческой зрелости мастера. Гуашь и чернила на бумаге, созданные не позднее 1929 года, будут представлены в России впервые. Как рассказал историк искусств и сооснователь аукционного дома Сергей Подстанницкий, начальным звеном в цепи провенанса работы была элитная парижская галерея Бернхейм-Жен, клиентами которой являлись братья Морозовы и Сергей Щукин. Впоследствии рисунок переходил из частного собрания в Руане в галерею Ива Хемена в Париже.

Особый интерес, по словам организаторов, также представляет живописный холст Владимира Маковского «На бульваре» эстимейтом 95 млн рублей. Это авторский вариант картины 1886-1887 годов, оригинал которой хранится в Государственной Третьяковской галерее. Кроме того, в каталог включены этюд Исаака Левитана «Облака над полем. Этюд» (3,5 млн рублей), «Пейзаж с поездом» Петра Кончаловского 1935 года (около 16 млн рублей) и «Портрет Л. М. Муромцева» кисти Василия Тропинина (около 20 млн рублей).

Среди других знаковых лотов — редкость музейного уровня «Песчаный берег» Ивана Шишкина (24 млн рублей) и масляный этюд «На прогулке» Бориса Кустодиева, являющийся архивным материалом к картине «Сирень» (13 млн рублей). Отдельного внимания заслуживают два холста Ильи Репина: «Запорожский казак. Этюд к картине «Черноморская вольница» (20 млн рублей) и «Митрополит Филипп, изгоняемый опричниками из церкви 8 ноября 1568 года» (65 млн рублей).

Помимо классического искусства, на торгах представят работы художников-нонконформистов и коллекцию произведений Эрнста Неизвестного.