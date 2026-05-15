Оппозиционная «Партия конгресса» (она же «Конгресс») раскритиковала премьер-министра Индии Нарендру Моди за обращение к США с просьбой продлить истекающую 16 мая лицензию, позволяющую закупать российскую нефть. Главу правительства обвинили в том, что он «торгует честью и достоинством» страны и фактически пресмыкается перед президентом США Дональдом Трампом, пишет Times of India.

«Капитуляция правительства Моди перед Америкой в вопросах энергетической безопасности страны — это цена, которую платит вся нация из-за катастрофической нехватки бензина, дизельного топлива и газа. Сначала правительство Моди прекратило покупать дешевую нефть у России по указке Америки. Затем, в разгар войны [на Ближнем Востоке], Америка предоставила Индии “разрешение” на покупку российской нефти, срок которого истекает 16 мая. Теперь, вместо того чтобы самостоятельно принять решение в национальных интересах, правительство Моди вновь пресмыкается перед Трампом, выпрашивая разрешение покупать нефть у России», — заявила партия в соцсети X.

Речь идет о 30-дневной лицензии, которую США выдали в марте для закупок российской нефти. Это произошло после того, как Трамп ввел 25-процентные пошлины на индийские товары именно за покупки у Москвы.

Глава Минфина США Скотт Бессент тогда объяснил это решение необходимостью «заполнить временный дефицит нефти в мире». По словам министра энергетики Криса Райта, Вашингтон разрешил Индии принять уже находящуюся на судах российскую нефть, переработать ее и быстро вывести нефтепродукты на рынок, чтобы снизить давление в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы связались с нашими друзьями в Индии и сказали: “Купите эту нефть. Завезите ее на свои НПЗ”. Это позволяет немедленно направить нефть с хранения на индийские НПЗ и снижает давление на других переработчиков по всему миру», — сказал Райт.

Генсекретарь «Конгресса» Джайрам Рамеш в марте, комментируя слова Бессента о том, что США «позволили» Индии купить российскую нефть, заявил, что индийская сторона никогда не зависела от чьего-либо разрешения на покупку российской нефти, а американская лицензия лишь «снимает трение», но не определяет политику страны. В подтверждение своих слов он сослался на прецедент 2013 года, когда власти страны сами корректировали нефтяной импорт в условиях санкций.

Ранее Индия под давлением США сократила закупки российской нефти, но сбои поставок через Ормузский пролив изменили ситуацию. В марте индийские компании в срочном порядке возобновили закупки из-за низких запасов сырой нефти.

В мае объем поставок российской нефти в Индию достигал 2,3 млн баррелей в сутки — рекордный уровень, по данным Kpler. По итогам месяца аналитики прогнозируют среднесуточные поставки около 1,9 млн баррелей.

Если США не продлят лицензию, то индийским переработчикам придется перейти на более дорогие альтернативы. По словам Бессента, с просьбой продлить аналогичные лицензии обратились более десяти стран.

Москва тем временем выразила готовность наращивать поставки. «Россия готова поставлять столько сырья, сколько Индия готова принять», — заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в конце апреля, назвав энергетическое сотрудничество «очень полезным» для Нью-Дели в нынешних условиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае подтвердил, что Москва гарантирует соблюдение договоренностей о поставках энергоносителей, невзирая на давление третьих сторон.

Вместе с тем Индия отклонила российское предложение по поставкам СПГ, подпадающего под американские санкции: как минимум одна партия застряла у берегов Сингапура, переговоры продолжаются.