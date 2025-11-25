Банки Индии выразили условную готовность рассмотреть возможность финансирования торговли российской нефтью. Их принципиальное согласие строго оговорено соблюдением двух ключевых условий: нефть должна поставляться исключительно компаниями, не внесенными в санкционные «черные списки», а все финансовые операции должны в полной мере соответствовать действующему санкционному законодательству, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта осторожная позиция стала реакцией на новую волну санкций США, объявленных 21 октября против таких гигантов, как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, которые дали американским компаниям до 21 ноября на свертывание с ними операций.

Первоначально эти меры вызвали значительные опасения среди индийских кредиторов, которые приостановили безналичные расчеты за российские грузы, ссылаясь на непреодолимые сложности с тщательной проверкой всей цепочки поставок.

Однако, после вступления санкций в силу, индийские банки разработали и внедрили специальный «механизм обеспечения соответствия требованиям», предназначенный для обслуживания запросов местных нефтеперерабатывающих компаний на оплату российской нефти. В рамках этого защитного механизма транзакции могут проводиться в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, что позволяет дистанцироваться от долларовой системы.

Параллельно индийские кредиторы и нефтяные компании значительно усилили глубину проверок, тщательно исследуя теперь не только непосредственных контрагентов, но и происхождение нефти, а также суда, используемые для ее транзита, на предмет любых связей с организациями из санкционных списков.

Эти события происходят на фоне длительного давления Вашингтона на Нью-Дели. Еще до октябрьских санкций, в конце августа, после безрезультатных переговоров, США ввели 50-процентные пошлины на индийские закупки российской нефти.

Новые ограничения оказали мгновенный шоковый эффект на рынок: по оценкам компании Kpler, с 1 по 17 ноября поставки российской нефти в Индию обвалились на 66% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Это падение было напрямую связано с опасениями индийской стороны относительно последствий санкций.

В поисках срочной альтернативы российским поставкам государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы, такие как Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), были вынуждены заключить сделку по закупке 5 млн баррелей сырой нефти у США и стран Ближнего Востока.

Одновременно с этим рыночная позиция России резко ослабла: как сообщалось, российская нефть марки Urals после введения санкций предлагается индийским заводам с рекордным дисконтом в размере около $7 за баррель по отношению к марке Brent, тогда как до всех ограничений эта скидка не превышала $3.

На этом фоне в Кремле неоднократно осуждали западные санкции, утверждая, что российская экономика выработала к ним иммунитет, в то время как президент России Владимир Путин предупредил, что в случае полного отказа от российских энергоносителей финансовые потери Индии могут составить от $9 до 10 млрд.