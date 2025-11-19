Финская «дочка» российской компании «Лукойл» — Teboil — готовится к сворачиванию своей деятельности на территории Финляндии, говорится в опубликованном ею официальном заявлении. Заправочные станции будут закрываться поэтапно по мере распродажи запасов топлива, уточняется в пресс-релизе.

Хотя Teboil принадлежит «Лукойлу», заправочными станциями в Финляндии управляют независимые предприниматели. В компании уточнили, что решение касается только автоматических АЗС. В общей сложности у компании в Финляндии имеется около 400 автозаправочных станций. Еще в октябре все они прекратили обслуживать покупателей за наличные.

«По соображениям безопасности запрещается несанкционированное нахождение на закрытых станциях и проезд через них. Если на ценнике станции указана цена 3.888 евро, это означает, что данный вид топлива уже закончился», — говорится в пресс-релизе.

Положение Teboil ухудшилось после того, как США ввели санкции против российского нефтегазового гиганта «Лукойл». В начале октября международный концерн Gunvor отозвал свое предложение о покупке его зарубежных активов. На днях российская компания сообщила о переговорах с несколькими другими потенциальными контрагентами. Источники Reuters утверждают, что в их число входит американская нефтегазовая корпорация Chevron.

Управляющие автозаправочных станций Teboil еще в начале ноября предупредили о серьёзном кризисе, угрожающем всему их бизнесу. По их словам, после внесения «Лукойла» в санкционные списки США и Великобритании дистрибуция топлива и финансовые операции практически прекратились.

«Мы хотим платить зарплаты сотрудникам, выполнять требования заинтересованных сторон и обеспечивать бесперебойность поставок, но проблемы с оплатой становятся угрозой», — комментировал ситуацию председатель Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя.

Поставки топлива на многие АЗС Teboil прекратились после того, как финские банки заморозили платежные операции компании из-за санкций. Управляющие станциями бизнесмены обратились к Банку Финляндии и службе финансового надзора с просьбой о восстановлении платёжных операций, не подпадающих под санкции.