Американская нефтегазовая корпорация Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждений.

Ранее о потенциальном интересе Chevron к активам российской компании публично не сообщалось. В американской корпорации отказались комментировать ситуацию. Ранее Reuters писал, что еще один американский претендент — инвестфонд Carlyle — изучает возможность подачи запроса на получение лицензии США для участия в переговорах о сделке.

14 ноября «Лукойл» подтвердил, что к его иностранным активам проявляют интерес сразу несколько потенциальных покупателей. Компания подчеркнула, что объявит о решении только после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых разрешений регуляторов.

Иностранные подразделения «Лукойла» оказались под американскими санкциями 22 октября. Ограничения коснулись ряда «дочек», включая «Лукойл — Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК».

Швейцарский трейдер Gunvor пытался приобрести Lukoil International GmbH, однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отказало компании в лицензии, необходимой для проведения сделки.

При этом 14 ноября Минфин США продлил разрешение на операции с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 года, фактически дав больше времени для продажи этих активов.

Chevron Corporation — одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний мира, работающая во всех сегментах нефтегазовой отрасли — от разведки и добычи до переработки, транспортировки и продаж. В 2024 году корпорация перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Компания выпускает моторные и промышленные масла, смазочные материалы и технические жидкости, а ее подразделения работают более чем в ста странах. Под брендами Chevron, Texaco и Caltex функционируют крупные сети автозаправочных станций в США, Европе и ряде других регионов.