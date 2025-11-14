Представители российской нефтегазовой компании «Лукойл» ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателей своих иностранных активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении также утверждается, что о конкретном соглашении станет известно лишь после того, как стороны достигнут окончательных договоренностей и добьются необходимых согласований от регуляторов.

Представители «Лукойла» подчеркнули, что компания активно работает над тем, чтобы предприятия могли продолжать свою деятельность без перебоев во время сделки. Это делается для предотвращения возможных проблем с поставками энергетических ресурсов в страны присутствия и для защиты рабочих мест.

Администрация США внесла российские компании «Лукойл» и «Роснефть» в санкционный список в октябре, предоставив их руководству лицензию на то, чтобы свернуть свою работу до 21 ноября.

Через несколько дней после этого представители «Лукойла» сообщили о планах выставить на продажу свои зарубежные активы в связи с санкционным давлением, а также о готовности ходатайствовать об увеличении срока действия лицензии, если сложится соответствующая ситуация.

При этом ранее американский Минфин отказался выдать лицензию на сделку при попытке заключить соглашение о покупке активов компании международным трейдером Gunvor по причине продолжающегося российско-украинского конфликта, что привело отзыву предложения о покупке 100% LUKOIL International GmbH.

Агентство Bloomberg писало 11 ноября о конкуренции, развернувшейся в Европе вокруг покупки активов «Лукойла». Сообщалось, что государства ЕС направляли администрации США запросы на выдачу лицензий, дающих возможность для дальнейшей эксплуатации НПЗ российской компании, против которой были введены санкции.

Источники агентства Reuters сообщили 13 ноября, что одним из потенциальных покупателей заграничных активов компании «Лукойл» может стать американский инвестиционный фонд Carlyle, под управлением которого находятся активы частных инвесторов, оценочная стоимость которых достигает $474 млрд.