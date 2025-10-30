Владельцем зарубежных активов нефтегазового гиганта «Лукойл» станет группа Gunvor — один из крупнейших мировых трейдеров, в создании которого участвовал миллиардер Геннадий Тимченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию от самой российской компании.

Предполагается, что Gunvor Group приобретет LUKOIL International GmbH — «дочку» владеющей иностранными активами «Лукойла» компании. По данным РБК, она уже «приняла предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями».

Компания Gunvor была основана в 1997 году Геннадием Тимченко и Турбьёрном Тёрнквистом и ведет торговую деятельность с 2000 года, став с тех пор одним из крупнейших энергетических трейдеров мира по объему продаж. Она зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в Швейцарии, Сингапуре, Дубае и на Багамах, а также представительства в Колумбии, Аргентине, Нигерии, Китае, Индии, России и Казахстане. В марте 2014 года Тимченко продал 44% Gunvor своему партнеру.

Зарубежные активы «Лукойла» включают в себя сеть розничных автозаправочных станций в 19 странах мира, три нефтеперерабатывающих завода в европейских странах (два в Болгарии и Румынии и 45% НПЗ в Нидерландах), добывающие заводы в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Кроме того, компания работает в Ираке, Камеруне, Нигерии и Гане.

Сообщение о продаже зарубежных активов «Лукойла» первым опубликовала англоязычная версия сайта компании, на русскоязычной версии его не размещали. В пресс-релизе уточнялось, что сделка рассматривается в рамках лицензии Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности

Forbes предполагал, что зарубежные активы «Лукойла» могут быть проданы со скидкой в размере 50-70%. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин по просьбе издания оценил общую стоимость этих активов в $10 млрд. По его мнению, они перейдут к покупателю за треть этой суммы. Эксперты «БКС Мир инвестиций» оценили вклад добычных зарубежных активов «Лукойла» в его прибыль в 12%, а нефтепереработки — в 5%.

«Предварительно можем говорить о дисконте до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных», — заявил Касаткин, напомнив, что подобного рода сделки обычно оформляются в течение длительного срока — от полугода до года.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп ввел санкции против российского энергетического сектора, включая «Лукойл» и его базирующиеся в РФ дочерние компании. Все активы этих компаний в США или под контролем граждан США и организаций, принадлежащих им минимум наполовину, блокируются, а все транзакции с ними запрещаются.

В январе 2025 года «Лукойл» сменил главного исполнительного директора — после того как занимавший эту должность Вадим Воробьев попал под персональные американские санкции. На его место был назначен Сергей Кочкуров.