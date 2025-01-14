Совет директоров «Лукойла» принял решение прекратить полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначить новым главой компании Сергея Кочкурова, который до этого был ее вице-президентом. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

«В соответствии с подпунктом 9.7.10 пункта 9.7 устава ПАО «Лукойл» досрочно прекратить полномочия главного исполнительного директора ПАО «Лукойл» Вадима Николаевича Воробьева. В соответствии с пунктом 10.1 устава ПАО «Лукойл» назначить главным исполнительным директором ПАО «Лукойл» Сергея Алексеевича Кочкурова», — говорится в сообщении.

Сергей Кочкуров с июня 2020 года занимал должность вице-президента «Лукойл» по добыче нефти и газа в России.

Вадим Воробьев возглавил “Лукойл” в апреле 2022 году. Он сменил на посту Вагита Алекперова, который покинул совет директоров и пост президента компании, попав под санкции Великобритании.

В пятницу, 10 января, США ввели санкции против российского энергетического сектора, под них в том числе попал Воробьев.

Кроме того, Вашингтон ввел ограничения в отношении председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, главы «Башнефти» Владимира Чернова и других.