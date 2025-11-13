Американский инвестиционный фонд Carlyle, один из крупнейших в мире частных инвесторов с активами под управлением в $474 млрд, рассматривает возможность приобретения зарубежных активов российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По данным собеседников агентства, фонд в настоящее время находится на начальной стадии изучения потенциальной сделки. Carlyle рассматривает возможность подачи заявки на получение лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которая предусматривает исключение из санкционного режима.

Это позволит фонду провести комплексную проверку (due diligence) активов «ЛУКОЙЛа». При этом источники подчеркивают, что фонд может отказаться от своих намерений на любом этапе переговоров. Carlyle уже официально уведомила «ЛУКОЙЛ» о своих планах относительно возможной покупки международных активов компании.

OFAC 23 октября включило «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» в санкционный список, выдав при этом лицензию на свертывание деятельности до 21 ноября. Спустя четыре дня «ЛУКОЙЛ» объявил о намерении продать международные активы из-за санкционного давления и, в случае необходимости, ходатайствовать о продлении лицензии.

Предыдущая попытка продажи активов компании международному трейдеру Gunvor не увенчалась успехом. Несмотря на достигнутые договоренности о приобретении 100% LUKOIL International GmbH, Минфин США отказался выдать лицензию на совершение сделки, сославшись на продолжение конфликта на Украине, что вынудило покупателя отозвать свое предложение.

Согласно информации, распространенной агентством Bloomberg 11 ноября, между европейскими государствами началось своего рода «соперничество» за активы «ЛУКОЙЛ». Страны ЕС обращаются к американским властям с запросами на получение лицензий, которые позволили бы им продолжать эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов компании, несмотря на введенные санкции.

Одновременно с этим директор кишиневского аэропорта подтвердил факт ведения переговоров, касающихся возможного приобретения активов российской корпорации.

Согласно информации на сайте компании, «ЛУКОЙЛ» участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и Республике Конго. Компании также принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, а также сеть из примерно 2,5 тысяч АЗС в 19 странах мира.