Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» хоть и нарушат поставки российской нефти в Китай и Индию, но вряд ли существенно скажутся на стоимости топлива в долгосрочной перспективе, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, Россия через несколько месяцев найдет пути обхода ограничений, как это сделал Иран.

WSJ отмечает, что после того, как США объявили о введении санкций против российских компаний, цена на нефть марки Brent выросла примерно до $66 долларов за баррель.

«Этот шаг [новые ограничения] приведет к нарушению поставок нефти крупнейшим потребителям энергоносителей Москвы — Китаю и Индии. Однако долгосрочное влияние на цены на нефть может быть незначительным», — считает газета.

По данным издания, сейчас Китай и Индия пытаются заменить российскую нефть, закупая топливо у ближневосточных стран.

Ранее США ввели дополнительные 25%-ные пошлины для Индии из-за закупки российской нефти, объем которой составлял примерно 1,7 млн ​​баррелей в сутки, уточняет WSJ.

Окончательно убедить Нью-Дели отказаться от нефтяной сделки с Москвой должны были новые антироссийские санкции, пишет газета. Она напоминает, что индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries, один из крупных клиентов «Роснефти», уже заявила, что пересмотрит закупку российской нефти из-за санкций.

«Компании, работающие с “Роснефтью” или “Лукойлом”, теперь рискуют попасть в список лиц особых категорий <…> Министерства финансов США, что затрудняет ведение международного бизнеса и ограничивает доступ к долларовой платежной системе, помимо прочих ограничений», — пишет WSJ.

Кроме того, эксперты указывают, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая тоже, скорее всего, будут стремиться «проявлять осторожность» в работе с российскими компаниями, например, действуя через частные компании, как это происходит с поставками нефти из Ирана.

Тегеран, продолжает WSJ, в условиях жестких санкций был вынужден снизить цены на нефть, но при этом сумел «сохранить высокий уровень экспорта».

«И это несмотря на то, что администрация Трампа только в этом году ввела более десятка отдельных санкционных мер против энергетического сектора Ирана. Тактика уклонения стала более изощренной, и так называемый теневой флот судов, перевозящих санкционную нефть, за последние три года увеличился в четыре раза», — пишет газета.

Один из экспертов в разговоре с WSJ отметил, что экспорт нефти из России «в прошлом месяце достиг рекордного уровня, а экспорт из Ирана — самого высокого уровня с 2018 года».

И хотя введенные США санкции могут привести к тому, что поставки российской нефти, вероятно, будут «дороже и медленнее», вряд ли это приведет к сокращению мировых поставок» топлива, говорится в статье.

«Россия, вероятно, найдет способы обойти ограничения, создав новые цепочки поставок для заключения энергетических сделок и удвоив усилия по сокрытию происхождения грузов <…> Если Иран смог сохранить экспорт энергоносителей в условиях жестких ограничений, то, вероятно, сможет и Москва», — полагает издание.

При этом WSJ считает, что более серьезным и долгосрочным последствием жестких санкций США против России может стать усиление китайской стратегии по накоплению нефтяных запасов. Газета отмечает, что Пекин, который сейчас импортирует около 800 тыс. баррелей российской нефти в день, в этом году «закупал нефти значительно больше, чем ему нужно».

«Причины накопления запасов неясны. Пекин, возможно, считает, что настало время наращивать стратегические резервы в связи с падением цен на нефть. В условиях напряженной геополитики большой буферный запас нефти может помочь защитить страну от перебоев с поставками. У Китая есть возможность нарастить запасы, поскольку, по оценкам Rystad Energy, его хранилища заполнены лишь примерно на 60%», — отмечает WSJ.