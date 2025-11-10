Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о форс-мажоре на одном из крупнейших месторождений в мире — Западной Курне-2 в Ираке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. В октябре США ввели санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних фирм, которые базируются в России.

Как утверждает Reuters, западные санкции затруднили деятельность российской компании, на фоне этого она объявила о форс-мажоре на месторождении в Ираке. Представители «Лукойла» сообщили местным властям, что не могут продолжать работу на Западной Курне-2. Если ситуация не изменится в течение шести месяцев, нефтяная фирма прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, утверждает источник агентства.

Сейчас на месторождении работают только граждане России и Ирака, деятельность других иностранных сотрудников «Лукойл» приостановил. Это связано с тем, что иракские власти аннулировали натуральную выплату компании в размере около 4 млн баррелей сырой нефти, отмечают собеседники Reuters.

По данным агентства, доходы «Лукойла», полученные от деятельности в Ираке, будут заморожены в соответствии с санкциями США до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация на месторождении. Представитель иракского министерства нефти добавил, что страна не может сотрудничать с компаниями, попавшими под американские ограничения.

Reuters называет месторождение Западная Курна-2 самым ценным иностранным активом «Лукойла». Здесь находится порядка 9% от общего объема добычи нефти в Ираке и добывается около 480 тыс. баррелей в день, сообщают представители министерства нефти Ирака.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их «дочек» 23 октября. Всего под ограничения попали 34 филиала нефтяных гигантов в разных регионах России.

Американские чиновники в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) заявили, что эти меры были разработаны и готовы к применению еще несколько месяцев назад. Президент США якобы выбирал из трех возможных вариантов санкций, остановившись на среднем при поддержке госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Рубио отмечал, что основная цель санкций осталась прежней — подтолкнуть Россию к переговорам по Украине. По словам американского госсекретаря, Трамп неоднократно говорил, что «в какой-то момент ему придется что-то предпринять, если мы не достигнем процесса по мирному соглашению».

Путин назвал введение новых санкций США «попыткой оказать давление на Россию». При этом он подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна <…> никогда ничего не решает под давлением».