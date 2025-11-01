Санкции США в отношении российского «Лукойла» могут привести к краху правительства в Болгарии, опасаются власти в Софии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Тревога властей связана с тем, что из-за американских ограничений банки откажутся сотрудничать с крупным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Бургасе, которым владеет «Лукойл» и который обеспечивает страну топливом на 80%. В этом случае НПЗ придется остановить работу, что вызовет масштабный энергетический дефицит и приведет к протестам по всей Болгарии, говорится в статье.

Исходя из этих опасений, правительство хочет ходатайствовать, чтобы Вашингтон предоставил стране исключение, сказали собеседники издания. Власти Болгарии уже попросили Белый дом пояснить, как следует оформить запрос на отсрочку действия санкций для Болгарии после того, как они вступят в силу 21 ноября, утверждают источники.

Бывший посол Болгарии в России Илиян Василев усомнился, что угроза краха для правительства в Софии существует в реальности. В беседе с Politico он высказал мнение, что это «тактика запугивания», чтобы выиграть время и не допустить поспешности в вопросе продажи НПЗ.

«Существуют законные интересы в покупке активов “Лукойла”, и это серьезные интересы», — заявил он и добавил, что «оснований для паники нет».

В октябре Виктор Орбан — премьер Венгрии, которая по-прежнему получает большую часть энергоресурсов из России, заявил, что Будапешт продумывает возможности «обхода» американских санкций в отношении российских нефтегазовых компаний.

«Любой, кто хочет снижения цен на коммунальные услуги, должен защищать право Венгрии покупать нефть и газ у России», — подчеркнул Орбан в радиопрограмме «Доброе утро, Венгрия» 24 октября.

22 октября администрация президента США Дональда Трампа впервые после его возвращения в Белый дом ввела новые санкции против российского нефтяного сектора. Ограничения коснулись крупных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Как пояснили в Вашингтоне, решение принято из-за «отсутствия серьезной приверженности Москвы мирному процессу, чтобы покончить с [конфликтом] на Украине».

На следующий день Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении России, ставший 19-м с февраля 2022 года. В качестве ужесточения уже существующих мер ЕС запретил любые сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть». При этом Европа, в отличие от США, избегает вводить ограничения против «Лукойла» в связи с исключениями, действующими для Венгрии и Словакии и разрешающими им продолжать покупку российской нефти.