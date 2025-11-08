США согласились вывести Венгрию из-под санкций на поставки нефти и газа из России. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова приводит Telex.

«Мы получили исключение из санкций в том, что касается трубопроводов “Дружба” и “Турецкий поток”»,— заявил венгерский премьер.

По данным Reuters, освобождение от санкций будет длиться один год. В дополнении к этому Венгрия обязалась закупать у США сжиженный природный газ на сумму около 600 млн долларов.

Помимо этого, Вашингтон пообещал снять ограничения в отношении проекта АЭС «Пакш-2». Для него Венгрия будет использовать, в том числе американское ядерное топливо компании Westinghouse, а также технологии строительства малых модульных реакторов и хранения.

В ходе встречи Орбан подчеркнул, что использование российской нефти «жизненно важно» для государства, а отказ будет иметь последствия как для экономики, так и для народа.

Трамп, согласился с тем, что получение топливно-энергетических ресурсов из других регионов для Венгрии невозможно из-за ее географического положения.

«Мы рассматриваем это, потому что для него совсем другое дело получать нефть и газ из других регионов. <…> Это великая страна, но у них нет моря. У них нет портов», — сказал Трамп.

Одновременно с этим американский лидер выразил недоумение в связи с тем, что многие европейские страны продолжают «годами закупать» у России нефть и газ.

«Что все это значит?», — заявил он.

В октябре США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних компаний, которые базируются в России. Цены на нефть на некоторое время резко подскочили, а некоторые индийские НПЗ объявили, что пока не планируют закупать российское топливо.

Во время встречи лидеры стран также обсудили текущую ситуацию на Украине. Трамп заявил, что Россия «просто не хочет» останавливать боевые действия.

Bloomberg сообщал, что стороны также подписали меморандум, согласно которому Венгрия может приобрести до 10 малых модульных реакторов на сумму до 20 млрд долларов.

«На самом деле Орбан сделал ставку на российские энергоносители из-за их более низкой цены, что позволило ему выполнить ключевое обещание и сдержать рост цен на энергоносители для венгерских домохозяйств. Увеличение зависимости от российских энергоносителей также расположило к Орбану Кремль, поскольку Будапешт считается ближайшим партнером Москвы в ЕС», — утверждает Bloomberg.

16 октября президент России Владимир Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора о саммите в Будапеште. 20 октября российский министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио созвонились, однако после их беседы сразу несколько западных СМИ заявили, что их встреча откладывается, а саммит находится под угрозой срыва.

По данным западных СМИ, Вашингтон пошел на этот шаг, так как счел, что Москва не прикладывает достаточно усилий для урегулирования конфликта с Киевом.

Трамп позже заявил, что окончательное решение относительно встречи с российским лидером пока не принято. Путин 23 октября предположил, что саммит не отменен, а лишь перенесен, так как требует большой подготовки.

«Сейчас я вижу заявления о том, что президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, перенести. Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», — сказал он.