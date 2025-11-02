Американские СМИ и их источники продолжают приводить новые подробности причин, якобы побудивших президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Утверждается, что Москва якобы передала Вашингтону меморандум с «жесткими требованиями» по Украине, а разведка США не видит признаков готовности России к компромиссам. В Кремле заявили, что в личной встрече двух лидеров пока нет необходимости. А в МИД отметили, что позиция России не изменилась с августовского саммита на Аляске. Подробности — в материале RTVI.

Оперативно подготовить встречу президентов России и США возможно, но пока в этом нет необходимости, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости. В настоящий момент есть необходимость в очень кропотливой работе по деталям проблемы урегулирования [на Украине]», — сказал представитель Кремля.

В середине октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором договорились о личной встрече в Будапеште. После разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио саммит отложили на неопределенный срок. Западные СМИ писали, что это произошло якобы из-за недовольства американских чиновников упорством России относительно условий завершения конфликта.

Президент России, комментируя изменение планов, заявил, что речь идет, скорее, о переносе встречи с Трампом. Он подчеркнул, что Москва поддерживает продолжение диалога. В Кремле объяснили, что Путин и Трамп «не хотят терять время» и собираться «только ради самой встречи».

«Путин как никогда полон решимости»

Газета The Financial Times (FT) утверждает, что США отменили встречу в Будапеште после того, как МИД России направил Вашингтону меморандум, в котором содержались «жесткие требования» по Украине.

В частности российская сторона якобы подчеркнула необходимость устранить коренные причины конфликта, заявили три источника издания. По их словам, в числе требований указаны территориальные уступки, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии невступления Украины в НАТО.

Затем последовал «напряженный» разговор между Лавровым и Рубио, после которого госсекретарь заявил Трампу, что Москва «не проявляет готовности к переговорам», рассказал один из источников FT.

Источник «Коммерсанта» в МИД России, комментируя публикацию, заявил, что Москва не отходила и не отходит от «пониманий», достигнутых на саммите в Анкоридже 15 августа.

«Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь все ближе к позициям Евросоюза и Украины», — заявил собеседник газеты.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее пояснял, что позиция Москвы, не изменившаяся со времен саммита на Аляске, заключается в необходимости заключения долгосрочного мира, а не временного прекращения огня. В конце октября министр отметил, что Вашингтон раньше тоже разделял эту точку зрения, но затем изменил ее под «колоссальным, невероятным давлением» Европы.

Разведка США считает, что президент России занял «более твердую позицию, чем когда-либо» и «полон решимости» одержать победу на Украине, утверждает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и представителя Конгресса. По их словам, разведывательные агентства в своем анализе для конгрессменов указали, что «не видят никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине».

В Белом доме отказались комментировать эти данные, заявив, что США продолжат выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине, «а достижение прочного мира зависит от готовности России вести добросовестные переговоры». В Белом доме также сослались на позицию президента Трампа, который считает, что положить конец боевым действиям поможет введение санкций против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Как «Томагавки» повлияют на попытки урегулирования

Перенос саммита в Будапеште произошел на фоне обсуждений возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk («Томагавк»). После разговора с Владимиром Путиным 16 октября Трамп заявил, что власти США «не хотят отдавать» оружие, необходимое для защиты своей страны.

Президент России предупредил, что поставка «Томагавков» приведет к эскалации, а ответ на применение этих ракет будет «серьезным и ошеломляющим».

В конце октября CNN сообщил со ссылкой на источники, что Пентагон все же разрешил передачу «Томагавков» Киеву, придя к выводу, что это не нанесет ущерба национальному арсеналу. При этом решение о поставках остается за президентом США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставками оружия Украине «никакого урегулирования не видать никому». Она также отметила, что в случае передачи «Томагавков» Трамп нарушит свои предвыборные обещания.