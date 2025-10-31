Пентагон, убедившись в отсутствии риска для арсеналов США, разрешил передачу Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщает CNN.

Администрация Белого дома получила уведомление о выводе, к которому пришло военное ведомство, еще в начале октября. Это произошло накануне встречи между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся 17 октября. При этом окончательное решение относительно передачи ракет остается за американским лидером, отмечает телеканал.

Европейские официальные лица восприняли заключение Пентагона с оптимизмом, полагая, что оно лишает Белый дом ключевого аргумента против передачи ракет Украине. Однако, как сообщает CNN, их ожидал сюрприз: во время публичной части переговоров с Зеленским Трамп заявил, что США «не хотят отдавать то, что нужно для защиты нашей страны».

По словам самого президента Украины, в ходе встречи его американский коллега не дал никакого конкретного ответа относительно «Томагавков». В то же время, как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Трамп прямо заявил Зеленскому, что Киеву не следует ожидать поставок этих ракет в обозримом будущем.

Однако, по данным CNN, администрация президента США подготовила планы по передаче ракет «Томагавк» Украине, которые могут быть реализованы немедленно после соответствующего распоряжения со стороны Трампа.

На возможное применение против России дальнобойных ракет, таких как «Томагавк», российский лидер Владимир Путин пригрозил дать крайне серьезный, «ошеломляющий» ответ. Помимо этого, он предупредил, что в случае одобрения Вашингтом поставок это неминуемо нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, положив конец всем наметившимся позитивным тенденциям.